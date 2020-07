Peter Lim pone dinero en el Valencia CF

La temporada no ha sido buena para el Valencia CF en cuanto a resultados deportivos y eso tendrá su impacto en la economía del club de cara a la temporada que viene básicamente porque no se ha clasificado para la Liga de Campeones, algo que quedó certificado ayer de manera matemática con la victoria del Sevilla ante el Eibar, y esto supone un descenso considerable en los ingresos que se deberán subsanar con venta de futbolistas. No hay otra.

Pero hay otro impacto sobre la economía del club que necesita un remedio más urgente y es el del coronavirus. El descenso en ingresos de aspectos como los derechos de televisión, anunciantes y taquillas y pases debido a que los partidos se están jugando a puerta cerrada ha generado un problema de liquidez en el club, que ha obligado al propietario a mover ficha.

Por ello, en la mañana de este martes, tal y como ha informado Onda Cero Valencia, el presidente del Valencia CF, Anil Murthy y el consejero Kim Koh, han firmado un documento por el cual Peter Lim ha hecho una aportación extra de ingresos para que el club pueda afrontar el pago de las fichas del mes de julio sin tener que acudir a ayuda externa, es decir, a pedir un crédito a los bancos.

También te puede interesar:

¿Qué pasa por la cabeza de Peter Lim?

Lo que se sabe de los planes de Lim: el futuro entrenador.

Peter Lim y la llegada del elegido.