Planes de Meriton: renovación de la plantilla

La elección del entrenador es ahora mismo el punto clave en la planificación de la próxima temporada, pero las deciciones que planea Meriton afectarán notablemente a la plantilla, en la que habrá cambios bastante profundos que pueden afectar a algunos de los futbolistas más veteranos. De la misma manera que el Valencia CF ha decidido prescindir de Garay, al que solo había que prolongar su contrato, el club va a escuchar ofertas por futbolistas como Parejo o Gameiro, que podrían cambiar de aires este verano.

La opinión del futuro entrenador tendrá su peso a la hora de la verdad, pero la idea de renovación importante en la plantilla, si no de revolución, se impone ahora mismo en la planificación de la próxima temporada. En cuanto al delantero francés, se trata de un futbolista caro porque llegó del Atlético de Madrid con un sueldo muy alto, a pesar de que él renunció a ganar lo mismo que en el conjunto colchonero para poder vestir de blanquinegro, y termina contrato en 2021. Desde el club no se cuenta con él y hasta fue ofrecido en un intercambio de futbolistas con la Fiorentina, cuando con el anterior director deportivo el Valencia CF estuvo más que interesado en el defensa argentino Germán Pezzella. Con la dimisión de César el interés en el fichaje de Pezzella ha pasado a mejor vida pero la necesidad de fichar defensas centrales sigue sobre la mesa.

En este sentido, sobre la mesa sigue también el futbolista del Oporto Diogo Leite, que es el que más gusta al Valencia CF para cubrir la plaza de central de perfil joven, si bien, no es el único. A pesar de las informaciones que meses atrás salieron desde Portugal afirmando que el jugador está ya fichado por el club de Mestalla, porque tiene un acuerdo con el Oporto, lo cierto es que no es así. Hay mucho interés pero no está fichado. Al mismo tiempo, también desde el país luso se informaba hace unos días de una posible operación entre el Valencia CF y el Oporto que llegaría a los cuarenta millones de euros por Diogo Leite y el lateral derecho Tomás Esteves, de tan solo 18 años de edad. Esteves es un futbolista prometedor, un lateral derecho de corte ofensivo, pero de momento no está en los planes del conjunto valencianista.



Pero, posiblemente, de todos los cambios que puede haber en el equipo en cuando finalice la temporada, el más llamativo pueda ser el de Dani Parejo. La temporada del capitán ha estado muy por debajo de su calidad como futbolista, algo que le ha sucedido a todo el equipo como consecuencia del cese de Marcelino y el fichaje de Celades, pero a ello se suma la sensación de que no ha terminado de adaptarse a la vida sin Marcelino, con quien se convirtió en 'capitán general' en el club. En cualquier caso, ahora mismo es difícil saber si su posible salida tiene el origen en el Valencia o en él mismo.

Una salida como la de Parejo comportaría un cambio en el equilibrio de poderes del vestuario. La idea es rejuvenecerlo y que jugadores como los canteranos Gayà y Carlos Soler o el brasileño Gabriel Paulista ganen peso interno. Los últimos acontecimientos sucedidos con el vestuario, que se le fue de las manos a Celades, refuerzan la idea de dar un cambio de arriba a abajo, tal y como en su momento hicieron Mateu Alemany y Marcelino en su primer verano al frente del club.



¿Director deportivo?

Otro de los asuntos que está sobre la mesa es la conveniencia o no de fichar un director deportivo, o mejor dicho, qué perfil de director deportivo se quiere contratar. Meriton ha demostrado que su modelo es el de un entrenador que asuma mucho poder en la planificación. Al respecto, y dado que no se ha tomado todavía una decisión definitiva sobre quién será el técnico, no hay una decisión firme sobre este aspecto. Puro Meriton.