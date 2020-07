El dilema Kang In Lee

Jugaba poco con Marcelino, jugó poco con Celades y juega poco con Voro. ¿Para qué me ofrecen la renovación? El discurso de Kang In Lee, desde el punto de vista del futbolista es coherente, egoísta como son todos los profesionales, pero coherente. Y el Valencia CF lo sabe. No es una cuestión económica. Kang In quiere jugar, y si no juega en el Valencia CF pues quiere jugar en otro sitio. Y así se lo ha hecho saber al club de Mestalla en reiteradas ocasiones. Tantas como la entidad le ha planteado la posibilidad de renovar su contrato que termina en junio de 2022. En eso el coreano es directo, no engaña. Él es directo en todo. También en el vestuario.

El problema para el Valencia CF es que la postura de Kang In Lee le deja en una situación que, como mínimo, se puede calificar de incómoda. Y más si se tiene en cuenta que, a efectos del club, está muy presente la situación de Ferran Torres. El fútbol tiene estas cosas, y lo que pase con Ferran tiene su incidencia en lo pase con Kang In. Sobre todo si se trata de un club, en este caso el Valencia CF, que presume constantemente de su apuesta por los jugadores jóvenes. A veces, hasta lo hace de manera innecesaria como demuestra la última publicación en la cuenta de Twitter oficial en inglés, en la que el Valencia CF recuerda la apuesta de Meriton por los jóvenes con una imagen del coreano recordando que debutó en la Champions sustituyendo a Rodrigo Moreno en Stanford Bridge en el minuto noventa de un partido que el conjunto de Celades ganó 0-1 precisamente con tanto de Rodrigo.

Si Ferran no renueva y termina saliendo traspasado este verano, el Valencia CF se verá en la obligación de retener a Kang In y para ello tiene que, en la medida de lo posible, apostar por él. Ningún futbolista puede jugar por decreto, eso es evidente, pero si se le puede generar un contexto en el que pueda crecer teniendo oportunidades. Algo así como 'hacerle un hueco' en la plantilla. No es cuestión de comparar futbolista, más bien situaciones, pero el Valencia CF fichó a Rodrigo de Paul y terminó jugándose el puesto con André Gomes, lo que al medio plazo marcó su salida final del club.

Esta temporada por ejemplo, con un equipo confeccionado para jugar con un 4-4-2 y futbolistas veloces por banda, Kang In no estaba ni entre los cuatro delanteros que debían luchar por dos puestos. De hecho, había hasta cinco: Maxi Gómez, Gameiro, Rodrigo, Rubén Sobrino y Manu Vallejo. Tampoco en ninguno de los dos jugadores que actúan en cada banda ya que en la derecha están Ferran y Soler, y en la izquierda Guedes y Cheryshev. Que Kang In sea, de entrada, uno de los cuatro o cinco futbolistas de ataque – el número depende también del sistema elegido, o 4-4-2 o 4-3-3- teniendo en cuenta que su mejor posición es cerca del área, es una manera de generarle un contexto adecuado y a partir de ahí, con la confianza que le genera el club y la que le genere el entrenador, ganarse el puesto. Y si el entrenador pretende que juegue en banda para meterse hacia adentro que es como por ejemplo marcó el gol de la victoria el pasado martes ante el Valladolid, pues que sea uno de los cuatro futbolistas de banda. Esta será, en pocas palabras, la clave para que el joven coreano cambie de opinión y acepte seguir en el Valencia CF. La realidad es que el club tiene muchos frentes abiertos en estos momentos pero si no ataja la situación del coreano, puede tener otro en breve.

Tiene equipos

El anterior director deportivo, César Sánchez, ya se dirigió al futbolista varias veces durante su breve mandato pero la respuesta fue clara: no quiere renovar. El verano pasado el Valencia CF ya rechazó una potente oferta de la Juventus por él, y para este, de momento hay dos equipos que, aunque no son de los que se pueden considerar primer nivel europeo, como la Juventus, si son dos clubes muy poderosos en el aspecto económico y están dispuestos a apostar por su fichaje. En cuanto equipos que han mostrado interés en tener al futbolista cedido, son muchos, pero hay que tener en cuenta que dado que termina contrato en 2022, para buscar una cesión sería paso indispensable que ampliara su contrato. Es la pescadilla que se muerde la cola.

