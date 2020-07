Bankia se pronuncia sobre la venta del Valencia CF

No hay voz más autorizada para hablar de una supuesta venta del Valencia CF que la de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, la entidad con la que Meriton Holdings tuvo que negociar y mucho para poder adquirir las acciones en el año 2014. En una visita a València para reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el máximo responsable de la entidad bancaria dejó claro lo que viene publicando SUPER en los últimos días: esa posible venta, a día de hoy, no existe.

Goirigolzarri no tuvo problema en responder a la pregunta sobre la posibilidad de que el club de Mestalla, acreedor del banco por la hipoteca sobre la parcela del actual estadio, pueda cambiar de propiedad. "No me gusta hablar de los clientes y menos hacerlo sobre asuntos hipotéticos, pero ante la presunción de una posible compraventa tiene que haber alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender. Ahora eso es una hipótesis. No es un hecho analizable porque no existe, es un futurible, y prefiero no comentar este tema", afirma con rotundidad.

Por tanto, según las palabras del presidente de Bankia, ni el banco tiene constancia de la intención de vender el paquete de control de la sociedad ni conoce que haya un posible comprador. Goirigolzarri, además, incluso bromea con el mal momento de popularidad que atreviesan Meriton y Peter Lim después de los últimos resultados del equipo. "La verdad es que la vuelta del confinamiento no nos ha sentado nada bien", dice.

Nada más llegar a la presidencia de Bankia, Goirizolzarri tumbó una operación ideada por su antecesor, Rodrigo Rato, para financiar la urbanización de la parcela de Mestalla y la construcción del nuevo estadio. Dicha operación fue posteriormente investigada por la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil.

En su visita a València, donde tiene su sede social el banco, José Ignacio Gorigolzarri ha intentado inyectar optimismo al sector empresarial en plena crisis por los efectos del Covid-19 y del frenazo de la actividad que se ha producido en el último trimestre.