El Valencia visita a un 'Lega' con pie y medio en Segunda

El Leganés recibirá al Valencia el próximo domingo en Butarque con pie y medio en el descenso a segunda división. El empate en Ipurua contra el Eibar deja a los pepineros es una situación muy delicada en la clasificación a 6 puntos del Alavés -siempre y cuando pierda contra el Real Madrid- a falta de solo tres partidos para el final de LaLiga.

Lo peor para el 'Lega' es que no dieron sensación de estar jugándose la vida y hasta dio la impresión en los últimos minutos que estaban perdiendo tiempo en una actitud, especialmente de Cuéllar, que no entendió nadie. Como tampoco entendió nadie la decisión de Javier Aguirre de no aprovechar los cinco cambios -solo tres sustituciones y una de ella obligada por lesión- o el hecho de no buscar una variante táctica en la segunda parte que les acercara a la portería del rival. El punto vale para poco. Es insuficiente. Solo un milagro puede hacer que el Lega mantenga la categoría.

No solo el resultado fue malo. El capitán Bustinza sufrió un giro en el tobillo derecho que le obligó a retirarse y le convierte en seria duda para el partido del domingo. Rubén Pérez analizaba así el empate a la finalización del partido: "Puntuar fuera de casa es importante, el empate no es bueno, no nos vale porque necesitamos sumar de tres en tres, pero hay que seguir. Queríamos ganar, pero es complicado, he venido muchas veces a este campo y es la primera vez que puntuo, ahora ya pensando en el Valencia a ver si sumamos los tres puntos". La sensación es que mucho tendrán que cambiar las cosas para que el Leganés no acompañe al Espanyol en segunda. El domingo podría consumarse su descenso matemático. De no ser así, le esperan Athletic y Real Madrid en las dos últimas jornadas de LaLiga.



FICHA TÉCNICA:

0 - Eibar: Dmitrovic, Cote, Bigas, Burgos, Correa, De Blasis, Expósito, Diop (Cristóforo, min. 63), Pedro León (Inui, min.63); Sergi Enrich (Charles, min.63) y Kike García (Kike González, min.72).

0 - Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza (Awaziem, min. 89), Tarín, Siovas, Kevin; Jonathan Silva, Ruibal (Eraso, min.62), Rubén Pérez, Amadou; y Guerrero (Assalé, min.83).

Árbitro: Prieto iglesias (Navarra). Expulsó en el minuto 28 al entrenador de porteros del Leganés por protestar una acción de juego y mostró tarjeta amarilla al técnico Javier Aguirre. Amonestó a Cote, León, Diop, Correa, Charles, Bustinza, Kevin, Siovas y Cuéllar.

Incidencias: partido de la trigésima quinta jornada disputado en Ipurúa a puerta cerrada.