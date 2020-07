"Todos los equipos dependemos de nosotros mismos para estar en Europa"

El técnico del Valencia CF Salvador González Voro ha sido el protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna en la previa del partido del domingo (19:30) contra el Leganés. El de l'Alcúdia ha reconocido que es "optimista" y ve "metido" al equipo para acabar la temporada en puestos de Europa. El entrenador, eso sí, cree que el calendario del Valencia -Leganés, Espanyol y Sevilla- "no es asequible" y cree que ahora mismo todos los equipos "dependen de sí mismo" para estar en competición europea la próxima temporada.





??? Voro: "No va a ser un partido fácil, pero veo al equipo con ganas, convencimiento y determinación para ir a ganar"



Voro etiqueta el partido de Butarque como "vital" ynosotros utilizamos a los futbolistas en función de lo que queremos, está en la lista y está en disposicion de jugar, Vallejo también marcó en Granada y al siguiente partido no fue titular", aseguró. Estas fueron sus respuestas:Todo el mundo depende sí mismo, todos los equipos, pero nuestro planteamiento es ir partido a partido, sabiendo que el partido de mañana es vital, importante y que como no sabemos los puntos que nos hacen falta... porque todos los partidos están muy igualados, nos vamos a centrar en el partido de mañana porque son tres puntos fundamentales y los números ya nos dirán más adelante si podemos conseguir el objetivo o no.Asequible no porque todos los partidos son complicados,el Leganés tiene las últimas opciones de mantener la categoria, no va a ser fácil, el calendario es el que es, todos los equipo se juegan cosas y para mí eso no importante. Más importante es centrarnos en lo que podemos hacer nosotros y durante toda la semana hemos hablado y trabajado. No queda otra, el recorrido tiene que ser muy corto y el foco está solo en el partido del Leganés.El primer partido fue un mazazo, en Granada tuvimos cerca la victoria, después la conseguimos y ganar el tercer partido y tener más días para preparar el partido ha sido importante. Veo al grupo muy metido, la dinámica es muy buena y las sensaciones es que el equipo va a competir y dar la cara sin perder la vista de que no va a ser fácil. Es un rival sólido, que ha ganado en el campo del Espanyol , contra el Eibar empató, no le crean muchas ocasiones, maneja cuatro o cinco conceptos muy bien y será un partido igualado, habrá que tene mucha intensidad y estar muy concentrados para tener garantías de ganar. Ese es nuestro objetivo.Es un jugador más, nosotros utilizamos a los futbolistas en función de lo que queremos, está en la lista y está en disposicion de jugar, Vallejo también marcó en Granada y al siguiente partido no fue titular. Valoramos el todo, valoramos lo mejor en cada momento para el equipo.Esta semana lo he visto bien, su situación del todo el año ha sido 'x', yo desde que estoy aquí lo que valoramos es sumarlos, que estén activos, que tengan confianza y ambición que es lo mínimo que un profesional tiene que tener. Buscamos los mejor para el equipo y tomar decisones justas buscando una línea y si en esa línea entra un futbolista no tenemos problema en ponerlo aunque no haya jugado. Miramos más el todo, más el grupo, que las situaciones individuales.Es verdad, es un hecho, pero tampoco en estos momentos es importante, porque el futbolista está centrado en partido de mañana y ahora con la puerta cerrada tampoco cambia mucho jugar fuera. En este caso no considero que sea algo tan importante. Es una estadística que está ahí, que nos ha llevado a donde estamos, pero ahora mismo no es tan determinante para mí.Va a ser un partido con mucha igualdad y disputa, con dos equipos que se juegan mucho, estamos en una buena dinámica y tenemos muy claro cómo tenemos que actuar. Somos optimistas porque el equipo va a poner eso, esperemos estar acertados para conseguir los tres puntos y afrontar los dos próximos partidos con el objetivo que es estar en la Europa League