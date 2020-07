Kang In tiene ganas de más en Butarque

Kang In Lee fue el jugador del Valencia que salió más reforzado de la última victoria. Su golazo contra el Valladolid, después de dos partidos a cero con Voro, le sirvió para reivindicarse y ganarse una oportunidad contra el Leganés. El surcoreano tiene ganas de más. Sin embargo, todo apunta a que deberá esperar su oportunidad en el banquillo. Ni el ensayo del teórico once titular ni las palabras de Voro juegan a su favor. El técnico probó en Paterna con Ferran Torres y Gonçalo Guedes en las bandas y una dupla de ataque formada por Kevin Gameiro y Maxi Gómez. Minutos después en rueda de prensa, preguntado por la titularidad de Kang In, Voro puso el ejemplo de Manu Vallejo. «Es un jugador más, nosotros utilizamos a los futbolistas en función de lo que queremos, está en la lista y está en disposición de jugar, Vallejo también marcó en Granada y al siguiente partido no fue titular. Valoramos el todo, lo mejor en cada momento para el equipo», afirmó.

Cuestionado por el estado ánimo de Kang In, Voro insistió en la idea de que mira más el «todo» que las situaciones individuales. «Esta semana le he visto bien, su situación de todo el año es su situación, que es 'x'. Desde el primer día valoramos individualmente a todos los futbolistas, sumarlos, que estén activos, que estén con confianza y tengan ambición, es lo mínimo que un profesional debe de tener para estar preparado siempre. Buscamos lo mejor para el equipo y tomamos las decisiones que consideremos mejor para el equipo, que sean justas, que las valoremos, que se trabajen, que se insistan, que se corrijan, pero buscando una línea. Y si en esa línea entra un futbolista, por determinadas características que tiene, entra y no tenemos problema, aunque no haya jugado los últimos cinco u ocho partidos, nos da igual porque pensamos que es lo mejor para el equipo. Miramos más el grupo, que las situaciones individuales».

Voro ensayó con Mangala en el centro de la defensa y repitió con Kondogbia y Parejo en la medular. Jaume Costa está recuperado de su lesión y volverá al lateral izquierdo.