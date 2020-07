Los planes de Peter Lim: Entrenador, director deportivo, plantilla...

El Valencia CF tiene puesto el foco en la temporada que viene desde hace semanas. De momento y a modo de telegrama a desarrollar posteriormente, el panorama es este. Peter Lim no tiene intención de vender el club, Anil Murthy sigue como presidente, se está buscando entrenador y se preparan cambios sustanciales en la plantilla. Esta es la información que publicó la semana pasada este periódico, pero ahora se puede profundizar un poco más en ella.

Lim no solo no está planeando vender el Valencia CF, ahora está plenamente implicado en la búsqueda del nuevo entrenador. En otras palabras, no pocas son las personas que le aconsejan y le ponen sobre la mesa diferentes entrenadores, pero el técnico del equipo la temporada que viene lo elige él y lo hará, fundamentalmente bajo un parámetro: tiene que estar dispuesto a apostar por los futbolistas jóvenes. No se trata de que juegue con jugadores en edad juvenil, se trata de que sepa y quiera hacer de Soler, Kang In, Maxi Gómez o Ferran si no se marcha finalmente, futbolistas de élite. Tiene que apostar firmemente por ellos. En eso el máximo accionista del club no cambia, cesó a Marcelino porque no apostaba por Kang In y Ferran, y optó por Celades que, en teoría, sabía manejarse con este tipo de futbolistas dada su condición de ex seleccionador Sub'21.

Pero Meriton dice haber aprendido la lección de Celades. El entrenador no será un inexperto que nada sepa de la Liga española o del Valencia CF. En estos momentos el magnate de Singapur maneja una lista de entrenadores que ya no es tan extensa como la semana pasada. La intención del club blanquinegro es poder hacer efectiva la

contratación del nuevo técnico la semana que viene y la realidad es que las negociaciones se están intensificando estos días. Ya con el nuevo entrenador darán comienzos los cambios en la plantilla. Sí, con el nuevo entrenador porque de momento y salvo cambio de última hora, no está previsto que se contrate un director deportivo, o al menos uno que tenga poder y cierta capacidad de decisión. Meriton vuelve a sus orígenes y será el entrenador quien acumule más poder. La figura del director deportivo queda relegada a un coordinador de la secretaría técnica, un técnico que proponga futbolista teniendo en cuenta el perfil que pida el club o el entrenador. En ese sentido, en el Valencia CF tiene un hombre como Miguel Ángel Corona, que llegó de la mano de César Sánchez y lleva tiempo trabajando en el mercado, viendo futbolistas y recopilando información para ponerla a disposición del club cuando sea necesario. Corona se perfila en estos momentos como la persona ideal, ya que cuenta con el beneplácito del presidente Anil Murthy. Será algo así como 'sus ojos' en el mercado.



Cambios en la plantilla, caso Parejo

Cuando esté claro el entrenador, que se espera sea la semana que viene una vez haya concluido el campeonato liguero, quedarán todavía por disputarse las competiciones europeas de Liga de Campeones y Europa League, comenzarán a tomarse decisiones con la plantilla, si bien ya hay una línea maestra a seguir. El objetivo es darle un espaldarazo a los futbolistas jóvenes como Gayà, Carlos Soler, Kang In Lee o Ferran Torres, su futuro es incierto en estos momentos a pesar de que desde el club no se cierra del todo la posibilidad de que se abra la negociación para renovar su contrato que finaliza al final de la temporada próxima.

La patata caliente de los cambios en la plantilla es sin duda la figura del capitán Dani Parejo. De momento el club se plantea su salida por diferentes circunstancias como la edad y el sueldo, que es de los más altos de la plantilla, dado que no hay más remedio que contener mucho el gasto porque al no estar en Champions los ingresos van a disminuir de manera considerable. Parejo tiene 31 años y contrato con la entidad de Mestalla hasta 2022. Otro futbolista veterano que está en la rampa de salida es el francés Kevin Gameiro, con unas circunstancias similares a Parejo, ya que su sueldo es alto porque llegó del Atlético de Madrid. Tiene 33 años y termina contrato en 2021 pero el Valencia CF tiene una cláusula a su favor para ampliarle una campaña más que de momento no tiene intención de ejercer.

En defensa se presumen más cambios además del de Garay, que ya no es jugador del Valencia CF. Puede salir Mangala, de la misma manera que salvo sorpresa no seguirán Florenzi y Jaume Costa, que están cedidos. Para el lateral izquierdo, la previsión es que el recambio de Jaume sea el canterano Lato, actualmente cedido en Osasuna. En el derecho, el portugués Correia tiene muy difícil seguir, mientras que el futuro del italiano Piccini no corre peligro. Se ha perdido la temporada por lesión pero se confía en él. La situación de Daniel Wass puede depender del mercado. Algo similar sucede con el portero Jasper Cillessen. Tiene una ficha muy alta y su fichaje, más allá de la ingeniería financiera que se hizo con el Barça para el intercambio con el brasileño Neto, fue muy alto. El Valencia CF tiene nombres de porteros en cartera por si se da la circunstancia.

