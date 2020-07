El día clave para elegir al entrenador del Valencia CF

Si Peter Lim no da un volantazo en los metros finales de la carrera el Valencia CF elegirá entre este jueves y mañana viernes el nuevo entrenador. Y es Peter Lim el único que puede dar ese volantazo inesperado porque es él quien toma las decisiones estratégicas en el club. Él decidió la venta de Rodrigo al Atlético de Madrid que finalmente no se cerró porque el conjunto colchonero no solucionó sus problemas con el control financiero, él decidió el inesperado cese de Marcelino en el mes de septiembre con la Liga ya empezada y él decidió que Celades era su sustituto.

El máximo accionista decide el nombre del futuro entrenador después de unas semanas en la que han llegado infinidad de ofrecimientos tras el cese de Albert Celdades y ya hay un nombre elegido. El perfil del técnico responde al que señalaba días atrás este periódico: un técnico que conoce la liga y que se distingue por crear un bloque, por un fútbol más aguerrido y alejado del perfil de Celades, que buscaba un juego basado en la posesión de la pelota.

Mucho se está hablando desde diferentes medios de comunicación franceses sobre la posibilidad de que el elegido sea Laurent Blanc, ex futbolista del FC Barcelona y ex entrenador del Paris Saint Germain, Girondins de Burdeos y selección absoluta de Francia, pero no es el hombre que el Valencia CF tiene ahora marcado a fuego como favorito. De hecho, los entrenadores que hay en la lista definitiva tienen en común que son españoles y conocen el fútbol español, el supuesto volantazo de Lim, cambiaría precisamente eso.

Pero en los planes de Lim hay una condición que guía todas sus decisiones: el futuro inquilino del banquillo valencianista tiene que asumir el compromiso de contar con los futbolistas jóvenes de la plantilla. En esto conviene matizar porque no se trata de que tenga la obligación de jugar con futbolistas del filial o con juveniles, se trata de que forme un equipo contando con Kang In, Soler o Ferran, si es que se queda en el club. La línea argumental es que estos futbolistas, que ya no son recién llegados a la élite, formen el bloque del equipo junto a jugadores más veteranos como Paulista, o el propio Gayà. La apuesta del club por estos jugadores cobra especial relevancia en el caso de Kang In Lee. El coreano no quiere seguir, ha rechazado varias veces la propuesta de renovación que le ha hecho el club y ha pedido ser traspasado. En temporada y media apenas ha jugado y quiere jugar. En este sentido el Valencia no tiene ninguna opción de renovarlo por la vía del dinero, si es capaz de hacerle ver que va a ser importante en el nuevo proyecto, tendrá opciones. El problema del Valencia CF es que Kang In ha escuchado demasiadas veces ese discurso por parte de los dirigentes y ya solo esperan hechos. En ese sentido, la crisis de credibilidad de Meriton no solo ha prendido entre los aficionados, también entre algunos futbolistas que para Meriton son capitales.



Ojo con las salidas

Pero para que futbolistas como Soler y Gayà asuman nuevos roles y Kang In Lee tenga un 'espacio' en la plantilla que hasta ahora no ha tenido porque los dos puestos de ataque estaban cubiertos con cinco delanteros -Rodrigo, Maxi, Gameiro, Sobrino y Vallejo-, y los cuatro futbolsitas de banda con dos por cada una -Guedes y Cheryshev en la izquierda y Ferran y Soler en la derecha- en la plantilla tiene que haber cambios profundos en forma de salida. Y están motivados en su mayoría por la necesidad que tiene el Valencia CF de reducir el gasto en plantilla porque sin estar en Liga de Campeones la temporada que viene disminuyen mucho los ingresos.

Este periódico ya ha venido informando de que la patata caliente en este sentido es la del capitán Dani Parejo y que a él se suman jugadores como Gameiro, Mangala y Cillessen. Pues bien, a esta lista hay que añadir al centrocampista Coquelin. De hecho, según informa la Cadena Cope, el club ya les ha comunicado que se busquen equipo para la temporada que viene. A partir de ahí, hay futbolistas con los que se cuenta pero que no se descarta que puedan salir si llega una oferta por ellos, digamos que ya depende de lo que vaya diciendo el mercado. En este sentido es clave la figura de Ferran Torres. El canterano sigue sin responder a la oferta de renovación del club y no descarta hasta terminar contrato que es en 2021. El Valencia tiene que vender y se debate entre que le responda y ampliarle el contrato o sacar dinero. En el caso Ferran ya es difícil saber si fue antes el huevo o la gallina, si uno que ya no quiere renovar o el otro que necesita vender y lo vende porque no quiere renovar.

También te puede interesar:

Sigue el misterio con Manu Vallejo.

Entrenador bronco y copero es garantía de éxito.