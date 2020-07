Ferran es la primera salida

Ferran Torres tiene pie y medio fuera del Valencia CF. El jugador de Foios no ha respondido a la propuesta de renovación que tiene desde hace tiempo sobre la mesa y el club tiene la necesidad imperiosa de vender al no haberse clasificado para la Liga de Campeones. De cara a la temporada que viene el descenso en ingresos es drástico, necesita hacer caja y reducir la nómina de la plantilla. Se han juntado el hambre con las ganas de comer hasta el punto de que es difícil saber qué fue primero, si la necesidad de vender del Valencia CF o la no voluntad de Ferran Torres de ampliar su contrato. Sea como sea, la realidad es que el canterano está prácticamente fuera del Valencia CF y su destino es, salvo cambio drástico de última hora, el Manchester City de Pep Guardiola.

Además del City, el Manchester United y sobre todo la Juventus han mostrado también interés por el jugador, pero el conjunto citizen es el mejor colocado en estos momentos hasta el punto que ya hay acuerdo entre el club y el futbolista. Faltaría pues el acuerdo entre clubes, pero no parece que vaya a haber problema para ello porque el Valencia CF es plenamente consciente de la negociación. El club de Mestalla ha esperado hasta última hora ante la posibilidad de renovar al jugador, pero la situación entre Ferran y el City ha terminado por precipitar los acontecimientos. Ya ha habido contactos entre clubes y el Valencia CF no está dispuesto a aceptar futbolistas en la operación por lo que el City, que la próxima temporada podrá jugar Champions, tendrá que pagar por Ferran, un futbolista que termina contrato con el conjunto de Mestalla en 2021.

Si no es el City será otro. La Juve lleva tiempo negociando y no ha tirado la toalla, mientras que el United puede entrar en escena a última hora, pero la primera de las salidas que tiene previsto hacer el Valencia CF es la de Ferran. El club quiere hacer un equipo nuevo por dos motivos. Uno económico. No estar en Champions le obliga a contener el gasto para cumplir con el control financiero al que la Liga de Fútbol Profesional somete a los clubes y esto se ha de hacer en dos direcciones. Primero con ventas, y segundo con la salida de jugadores con fichas altas. El otro motivo es cambiar el vestuario y su jerarquía de poderes para que el nuevo entrenador pueda empezar el proyecto de cero. De ahí que la salida del capitán Dani Parejo sea una decisión firme. Como lo es la del francés Kevin Gameiro. Esa es la intención, otra cosa será lo que diga el mercado.



Los cambios en el vestuario

El club quiere que jugadores como Carlos Soler y José Gayà asuman galones internos y a ellos se suma el brasileño Paulista, pero llegados a este punto es preciso matizar las intenciones del Valencia CF. Hay jugadores intransferibles, hay jugadores con los que no se cuenta, y hay jugadores con los que se cuenta pero que pueden ser traspasados si por ellos llega una buena oferta.

Intransferibles son Gayà, Soler, Guedes y Kang In, si bien el futuro del coreano está en el aire porque de momento no quiere renovar su contrato, que finaliza en 2022. Después hay jugadores con los que no se cuenta como Parejo, Gameiro, Mangala, Sobrino y Correia, y otros con los que se puede hacer caja como Coquelin, Diakhaby, Kondogbia o Cheryshev. A partir de ahí, nombres como Wass, Piccini, Jaume o Manu Vallejo la intención es que sigan, pero pueden salir a poco que llegue una buena oferta.



Un día más sin entrenador

Por último, el caso del nuevo entrenador. La decisión está en manos de Peter Lim, que sigue deshojando la margarita. Por una parte está la posibilidad de se decida por un entrenador que conoce el fútbol español y con cierta experiencia, pero el máximo accionista del club también valora la opción del francés Laurent Blanc, que sería una apuesta personal a partir de una recomendación que le llega del presidente del PSG. Él tiene la palabra y decidirá en breve.