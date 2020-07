"Los directivos se lavan las manos y son los grandes culpables"

Mario Kempes, una de las leyendas más significativas del Valencia CF en su centenaria historia, vuelve a ser crítico con la gestión que Peter Lim lleva a cabo en el club como máximo accionista. Con motivo de su 66 cumpleaños el 'Matador' ha atendido la llamada de 'Radio Marca' para contestar con la franqueza que le caracteriza. ¿Confiar en Lim? Es una pregunta bastante complicada (piensa)... Yo creo que no, sinceramente, porque ha demostrado que los partidos no se pueden ver a 12.000 kilómetros para hacer un gran equipo. No para competir con Madrid y Barcelona, sino para entrar en la Champions, un equipo que se respete, hay que creer en los muchachos. El Valencia tenía buena plantilla, pero tiene que dejar trabajar. Y si luego tiene que poner dinero, que ponga dinero", responde.



El mito del fútbol argentino y del valencianismo no comprende una 'limpia' para con una plantilla que hace menos de un año comenzó la temporada tras haberse proclamado campeón de Copa y con dos clasificaciones para la Liga de Campeones consecutivas, razones que no fueron suficientes para que el propietario mantuviera su confianza en el técnico de aquellos éxitos, Marcelino García Toral. Para Kempes, el que se tiene que ir de València es Lim. "Duele, después de todo lo que has hecho salir pr la puerta chiquita del estadio, eso sí que te molesta. Uno se sacrifica por la gente, no por el presidente o el dueño del equipo. Te queda un sabor amargo porque no puedes decir nada. Si hablas como jugador, te echan; si te callas, te toman por tonto. Cuando las cosas no van bien, la culpa es tuya y te tienes que ir. Y todos se lavan las manos, los directivos que son los grandes culpables. En lugar de echar a tantos jugadores, ¿por qué no se va uno? Vende el club y déjalo como estaba antes. Antes estaba mal, pero estaba contento. Ahora está mal y encima... jodidito, vamos a decir", explica con su habitual claridad.



Para el exjugador, la situación por la que atraviesa el Valencia CF "necesita una dotación entera de bomberos" en alusión al papel de Voro, al que ha visto como un "bombero" apaga-fuegos en cada una de las crisis que le ha tocado asumir los mandos del banquillo. "Hay que dejar trabajar desde cero a los que saben, y los que tienen los dineros se los gasten en hacer un Valencia competitivo, porque hubo momentos en los que lo era. ¿Qué pasó luego? No lo sé", añade Kempes, a quien los canales oficiales del club felicitaron, como no podía ser de otra manera, durante primera hora de la mañana por su cumpleaños.





?? Hoy es el día de la LEYENDA @ESPNMarioKempes



8? temporadas como valencianista ?? 1?4?9? goles ? Campeón de Copa, de Recopa, Supercopa de Europa ?? y Campeón del Mundo con @Argentina ????



¡Felices 66, 'Matador'!?? ?? pic.twitter.com/MagFWwPtnc — Valencia CF ???? #AMUNTWorld ?? (@valenciacf) July 15, 2020