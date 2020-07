"A esta situación hemos llegado por un todo"

Salvador González, entrenador del Valencia CF, ha reconocido este miércoles en la previa del partido ante el Espanyol que él "sabía" que el club estaba comunicando a los representantes de varios jugadores que se buscaran un nuevo destino para la próxima temporada. No obstante, el técnico interino cree que dicha situación no afecta al futbolista porque "es profesional y responsable" con los objetivos de la entidad. Voro no descarta la opción de dar entrada a jugadores jóvenes en este final de Liga, aunque reitera que continuarán instiendo "hasta el final" por un sitio en Europa. Preguntado por hasta qué punto la decisión de haber perdido a inicios de la presente temporada a Marcelino, el entrenador que hizo campeón de Copa al grupo, el entrenador prefiere no entrar a valorar más allá de los seis partidos en los que está entrenando al Valencia.

Esta es la rueda de prensa íntegra:

-¿En qué estado está el equipo para afrontar los dos partidos de Liga que quedan?

El vestuario, en la situación de un equipo con pocas opciones de alcanzar su objetivo, está siendo un buen vestuario. En ese sentido es uno de los mejores con los que yo he estado. Está jodido y responsabilizado porque no ha cumplido objetivos. En este vestuario no hay problemas, se entrena de una forma muy aceptable, aquí se ha llegado por un todo y por el último partido en Leganés, donde jugamos muchas de las opciones de estar en Europa. Escasas ahora. Fue un mazazo porque era un partido que estuvo muy cerca, pero las circunstancias no nos acompañaron.

-¿Y Voro, cómo se encuentra de ánimo?

Jodido, como todos, yo me meto de lleno y sufro como el primero. Había que el reto haciéndolo lo mejor posible y peleando hasta el final, el que hace lo que puede con buena voluntad... luego las cosas salen o no. El club me comunicó si podía estar para estos seis partidos, y fui adelante haciéndolo lo mejor que pude. Ahora es muy difícil, pero vamos a seguir insistiendo.

-¿Cómo valora el hecho de que el club comunique a varios jugadores que no cuenta con ellos poco antes de un partido tan importante para el objetivo?

Yo sabía que el club iba a ponerse en contacto con algunos agentes de jugadores, pero entendía que para valorar situaciones relativas a adecuar el presupuesto a los costes e ingresos que habrá no estando en Europa. No sabía en qué términos ni cómo ni cuándo. Tampoco vamos a dramatizar tanto por el momento. El futbolista es profesional y está preparado, es consciente respecto a lo que le envuelve cuando va bien o mal. Pienso que no hay causa directa con lo que les dijeron un día o dos antes respecto a su situación. Perdimos por otras circunstancias. Si hubiéramos ganado no estaríamos hablando de este tema. El futbolista está acostumbrado a vivir estas situaciones, a no saber el futuro y sigue jugando y sigue rindiendo. Si alguno no hubiera estado en condiciones anímicas me lo hubiera dicho, yo después del partido los vi jodidos y sabiendo que perdieron una de las mejores oportunidades.

-¿Todavía ve posible remontar el vuelo?

Todas las veces que he estado en el banquillo han sido situaciones parecidas, un cambio de entrenador por una dinámica negativa no es algo positivo y provoca el buscar lo mejor para el equipo. Cuando miras a la parte de atrás de la tabla para no bajar es muy angustioso, ahora saben que tienen que estar más arriba, también nos genera ansiedad, nervios y que las cosas no salgan. Insisto, creo que es uno de los mejores vestuarios que he tenido en las diferentes etapas. No hay problemas de vestuario, la gente está con sus intereses y frustraciones. Es una buena plantilla, que se entrena bien. Recuerdo otras épocas en las que en los entrenamientos se acabó en disputas o algún altercado mínimo. Eso este año no pasa, yo he echado en falta que tuviéramos al público en Mestalla, y no es una excusa, pero al futbolista le ayuda mucho, y no tener a Gayà y Rodrigo. Curiosamente, los dos se quedaron sin jugar también por lesión cuando me tocó entrar tras la marcha de Prandelli. Los detalles, como la barrera de Granada o el partido del domingo, donde nos ganaron sin prácticamente tirar a gol, se nos han hecho un mundo.

-Si la plantilla es buena y esta vez no había que luchar por la salvación, ¿por qué no ha funcionado el efecto Voro?

Yo no tengo una varita mágica, este es un tema de los futbolistas principalmente. No por mí, siempre lo he comentado así. Soy muy positivo, y era positivo viendo el buen equipo que tenemos, buenos futbolistas y que el vestuario era bueno... siempre hay algún problemilla, pero eso es normal en todos los equipos. Yo era optimista desde ese punto de partida, pero los resultados mandan, cada equipo se juega lo suyo, es complicado cambiar una tendencia de resultados porque aparece Voro. Lo sabíamos y lo dije. El día del Athletic, ellos tienen más acierto. Estuvimos en el partido ante un buen rival. El Granada también le complicó mucho al Madrid... el equipo ha estado en los partidos, con el Valladolid ganamos en la recta final. Este es un equipo responsabilizado y profesional, pero le afecta encajar goles y no verse liberado para poder responder. La confianza necesita recompensas, y en Granada un pequeño detalle, importante, la barrera, eran dos puntos más que nos hubieran dado mucho. Pelearemos hasta el final, partiendo de ganar el jueves. El fútbol es muy cabrón cuando se complica. Veníamos al banquillo con la experiencia de otras ocasiones a intentar gestionar el trabajo y haciendo 2.000 horas en la búsqueda de soluciones, con aciertos, errores, con humildad, responsabilidad, por lo que significa para el club y los aficionados. A veces la gente me dice, menuda te estás comiendo, es lo que hay y se intenta solucionar, la realidad es que tenemos difícil ya estar en Europa.

-¿Ve que hay jugadores ya no preparados mentalmente para jugar?

No, ninguno me ha dicho que no esté para jugar. Ya dije después de Leganés que el equipo estaba roto mentalmente. Es una realidad porque ves las caras antes del partido, que están activados, pero cuando se pone por delante el rival ya no somos nosotros. El futbolista es un ser humano y no le deja actuar ver que no salen las cosas. Ninguno me ha dicho que no esté preparado, pero si lo hiciera lo valoraríamos. Si queda esperanza, vamos a apurar la mínima esperanza de estar al máximo.

-¿El partido contra el Espanyol, descendido, es un buen escenario para ver a los jóvenes?

Mañana no será fácil, a pesar de que el rival esté descendido. Esa falta de presión por los puntos se ha ido, pero seguro que los jugadores quieren rendir bien de cara a su futuro del año que viene. No tengo dudas de que el Espanyol va a ser un equipo difícil. Han competido muy bien en Donosti, contra el Madrid... Respecto a lo otro, tenemos dos partidos en cuatro días y en ese contexto, donde cada equipo llega con desgaste, intentaremos gestionarlo y elegir a los mejores jugadores para competir ambos partidos. Por lo tanto, vamos a intentar que el equipo esté fresco. Si tienen que jugar jóvenes porque lo vemos mejor, lo harán. No hay problemas en el grupo. Elegiremos lo mejor pensando en los dos partidos.

-¿Hasta qué punto puede arrastrar el equipo en este déficit anímico el hecho de perder a principio de temporada, sin motivos deportivos, al entrenador que los había hecho campeones, Marcelino?

Estoy aquí en estos seis partidos valorando lo que ahora tenemos, no lo de hace 10 meses. Es una realidad que el futbolista está, anímicamente, mejor o peor si está o no en objetivos, si juega más o menos. En el tema global, el equipo está en la situación que está porque no ha cumplido las expectativas. A partir de esa frustración, tenemos que intentar sacar el máximo partido desde ese momento, en esos seis partidos. Hay mucho para analizar, y no soy yo quien puede analizar todo esto, porque antes de aparecer yo aquí no tenía competencias deportivas y a partir del lunes tampoco. Mi labor es muy concreta.

-Necesidad de apurar hasta el final las opciones

Desde el plano mental, solo existe el partido de mañana, solo ganando veremos si estamos en disposición de ir a Sevilla con opciones.