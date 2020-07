"No me gusta que se dude de este vestuario"

"No me gusta que se dude de este vestuario" J. M. LÓPEZ

Carlos Soler fue una de las novedades no por el hecho de ser titular, sino por ocupar la posición en el centro del campo del capitán Dani Parejo. Lo hizo, además en su partido 150 con el Valencia CF y con victoria en "un partido muy disputado, el Espanyol quizás ha merecido algo más, ya sabíamos que iba a ser díficil, lo dijo Voro, solo nos valía ganar y hay que intentar luchar por Europa. Vamos al Pizjuán a intentar ganar", explicaba al acabar el partido que cierra la temporada en Mestalla.

¿Les han pesado las piernas en la segunda parte?

"Sí, ellos en la segunda parte nos han metido atrás, nos hemos replegado, ello han tenido varias, la del palo... pero lo importante era sumar tres puntos y ahora vamos a Sevilla a intentar ganar y esperar otros resultados para ir a Europa.

¿Cómo se ha visto jugando por dentro en su partido 150?

"Llevo varias temporadas por banda, tres, hoy me ha tocado en el centro aunque luego he acabado en la banda, no estaba Dani, me ha tocado y yo intento estar al servicio del míster y de mis compañeros, lo importante es sumar partidos y que sea el 150 hoy".

¿Confía este vestuario en meterse en Europa, cree?

"Este vestuario quiere estar en Europa, no me gusta que se dude de eso, la Champions se nos ha escapado, pero queda la Europa League, somos profesionales y vamos a luchar porque el Valencia se merece eso y mucho más".