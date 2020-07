Pancartas en Mestalla contra Peter Lim

Durante la previa del Valencia-Espanyol alrededor de una quincena de aficionados valencianistas han manifestado su malestar con la gestión de Peter Lim con diferentes pancartas en las inmediaciones del estadio de Mestalla. Las mismas, colocadas en torno al monumento de la afición Micer Mascó, aluden reclaman al máximo accionista del club que venda su paquete de acciones y abandone el club.

Los mensajes reproducen los lemas que conforme ha ido avanzando la temporada, en especial tras la crisis posconfinamiento, se han ido haciendo más populares en las redes sociales. «Lim, go home», «Meriton, go home (Meriton, vete a casa)», «Lim, out (Lim, fuera)» o «Soñar que no tenemos dueño». Esta pancarta, firmada por 'Anonimus VFC', hace un juego de palabras en alusión a la espectacular lona que presidió la grada valencianista en la salida del Valencia al Villamarín en la final de Copa ante el Barcelona del 25 de mayo de 2019: «Soñar que no tenemos techo».

Asimismo, otras de las pancartas que han podido leerse en el monumento a la afición son aún más ácidas contra el propietario del club. «Peter Lim i companyia, aneu-se'n a cagar» o «Nosotros pasión, vosotros comisión».

En el momento de colocar las pancartas, entre diez y quince aficionados se encargaban de ello. Más tarde, en las redes sociales la cuenta de 'Twitter' Javi VCF Supporters reproducía las fotos con el siguiente mensaje: «Esto no para» y el lema #LimGoHome. El tuit coleccionó una buena calidad de reproducciones, 'me gusta' y comentarios de apoyo. Lo cierto es que el valencianismo está profundamente decepcionado con la temporada realizada por el Valencia, tras la decisión de Lim de destituir a Marcelino, pocos meses después de la conquista del título de Copa y la obtención de la segunda clasificación consecutiva para la Champions.

En 2016 y 2017 Lim ya sufrió el enfado de una afición defraudada con su proyecto deportivo, aunque por entonces además de las pancartas los valencianistas pudieron expresarse en el interior de Mestalla, algo imposible ahora tras los efectos de la crisis de la Covid-19.