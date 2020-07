Voro explica la suplencia de Dani Parejo

Salvador González 'Voro' ha comparecido ante la prensa después de la victoria frente al Espanyol por la mínima. El entrenador ha hablado sobre la suplencia del capitán, Dani Parejo. Asimismo también ha analizado las posibilidades del equipo de meterse en Europa en el Sánchez Pizjuán.



Estas han sido las declaraciones de Voro:

El equipo necesitaba la victoria, después de la derrota en Leganés estábamos muy decepcionados por perder una oportunidad my buena. El objetivo era ganar y no pensar en nada más, teníamos que poner el foco en el partido de hoy únicamente. Tenemos opciones matemáticas, vamos a luchar en un campo muy difícil. Esta victoria nos da vida, tenemos opciones de estar en Europa y vamos a apurarlas hasta el final.No sé si es su último partido en Mestalla o en el Valencia CF. Hemos pensado que no jugara porque hemos tomado la decisión como siempre, tenemos que pensar que jugamos hoy, que tenemos otro partido el domingo y que llegamos a final de temporada con mucho cansancio acumulado y todo lo que ha manejado a nivel mental el equipo durante todo el año. El hecho de que no jugara Parejo es una decisión que consideramos por tomar otras alternativas.En la segunda parte no hemos estado bien, íbamos por delante en el marcador después de una primera parte en la que se ha visto un equipo responsabilizado. El espanyol nos ha apretado, ha metido gente de refresco y se han venido un poco arriba, nuestra tendencia ha sido a defender, hemos estado juntos y ordenados. Hemos hecho una buena primera parte y en la segunda el equipo ha sufrido, hay partido así, que tienes que sufrir y defender. Hemos podido aguantar para sumar esta victoria tan necesaria e importante para seguir teniendo opciones de estar en Europa.No, no estaba pendiente. Los minutos no pasaban, ellos cada vez tenían más gente ofensiva, nos quedábamos con uno menos y ya teníamos bastante con lo que teníamos. Lo importante era sumar los tres puntos, los marcadores nos han favorecido y llegamos a la última jornada con opciones.Carlos Soler es un jugador importante en el equipo igual que todos, lo hemos sacado porque sabemos lo que nos puede dar, es un jugador que físicamente te aguanta el ritmo ha comenzado de mediocentro, ha pasado a la media punta y después de la expulsión ha pasado a la banda. Ha hecho un buen trabajo. Kang In y Ferran han coincidido como otras veces, hemos pensado en abrir el campo, tener participación por dentro y por fuera para neutralizar una defensa rival que es muy fuerte y se maneja muy bien en los balones largos. Hemos podido tener el segundo gol en una jugada muy similar a la primera, con un balón al espacio. Estoy contento con el hecho de haber explotado estas acciones, nos ha salido y hemos completado una buena primera parte.Hablé con él, le dije lo que había y lo ha aceptado porque es un profesional, igual que otros jugadores del equipo no han jugado. No hay ningún problema. En Sevilla intentaremos sacar el equipo más competitivo en las mejores garantías.Yo siempre he dicho que aquí estamos para colaborar con mucha responsabilidad y si al final estamos en Europa, sabiendo que es difícil, mejor, pero no mérito respecto a mí. Nos aferramos a nuestras opciones hasta el final, estamos viendo que cuesta mucho sacar los resultados, está todo muy igualado. Hay que darle valor al equipo, que ha ganado un partido después de una decepción muy grande.No estamos en las mejores condiciones que ha demostrado este equipo, estamos llegando al último partido acumulando todo el cansancio físico y mental, después del partido en Leganés lo veíamos muy negro, ahora tenemos opciones, vamos a apurar nuestras opciones al máximo.

¿ Entiende que haya aficionados que entiendan que la suplencia de Parejo es como consecuencia de una futura venta?

Sobre ese tema ya hablé claro el otro día, yo sabía que el Valencia CF iba a iniciar contactos, pero no sé ni con quién, ni cuándo, ni cómo ni en qué términos. Dije el otro día que no hay que dramatizar, los jugadores son profesionales y están acostumbrados a rendir en situaciones que se dan en el fútbol. Esto no es una defensa al club, lo pienso de verdad. El jugador es consciente de lo que pasa alrededor del club, lo relativizo mucho porque tiene la importancia que tiene.Es un punto de partida importante, lo estábamos buscando, siempre que mantienes la portería a cero estás más cerca de ganar. Ha habido tiros entre los palos, Cillessen ha hecho un buen partido, empezó jugando dos partidos, estbaa jugando bien, salió del equipo por una gestión que hemos considerado que teníamso que hacer porque tenemos dos porteros de garantías y hoy ha vuelto y ha hecho un buen partido. Intentamos valorar todos los aspectos, me alegro no por el portero en sí, sino porque el equipo ha sido capaz de mantener su portería a cero.