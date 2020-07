Adiós, Parejo: segunda parte

Cuatro años después Dani Parejo vuelve a encontrarse en verano más fuera que dentro del Valencia CF, y esta vez parece una situación bastante más definitiva que la vivida entre julio y agosto de 2016. Entonces, fue el propio jugador el que estiró la cuerda al máximo para salir rumbo al Sevilla FC. Precisamente, el club de Nervión y su director deportivo, Monchi, vuelven ahora a la carga para suplir con el centrocampista de Coslada el vacío que deja en el Sánchez Pizjuán el adiós de otro futbolista que ha vestido la camiseta blanquinegra, Éver Banega, quien emigrará a la liga de Arabia Saudí.

Los dos momentos guardan similitudes, aunque hace cuatro años fue Parejo quien dio el paso, decidido a cambiar de aires. El Valencia venía de completar una pésima temporada y el jugador, en el centro de las críticas, quiso irse tras recibir una propuesta del Sevilla. La oferta al Valencia, no superior a 12 millones, no contentó al club y la historia terminó como el rosario de la aurora. La respuesta de Layhoon y Jesús García Pitarch, director deportivo, fue apartarlo de los entrenamientos –decisión ejecutado por Pako Ayestaran– y señalarlo en público. «Nunca he visto un jugador con ese comportamiento, Parejo está faltando el respeto al club y a la afición. He hablado con Monchi, y no va a ir al Sevilla», dijo Suso.

No se marchó, se quedó y revivió como futbolista desde mayo de 2017 a las órdenes de Marcelino. Y este sábado lo recordaba Voro. «Lleva mucho tiempo, ha estado en mil batallas y las ha visto de todos los colores. El verano anterior a Marcelino también parecía que saldría, se quedó después y rindió fenomenal. No puedo mirar más allá del partido contra el Sevilla. He hablado con él y si juega dará todo lo que tiene», asegura el entrenador interino. En principio, el '10' recuperará esta noche la titularidad después de descansar en casa frente al Espanyol.

El técnico dice no saber «si va a ser el último partido o no» de Parejo como valencianista. Tiene toda la pinta. Dependerá de las ofertas que lleguen por él, pero de manera similar a 2016, Dani Parejo ve con buenos ojos iniciar una nueva etapa en un proyecto más ordenado en términos de gestión deportiva que este Valencia de Peter Lim. Ahora, además, el club sí le ha abierto las puertas, pese a que transmite que no lo regalará.

El pasado jueves Voro trató de que jugase unos últimos minutos en Mestalla, sin embargo, la lesión de Diakhaby lo impidió. Este domingo el capitán apunta al once, probablemente, en su despedida del Valencia sobre el césped, tras llegar en 2011 como elección de Braulio Vázquez, previo pago de seis millones al Getafe. El madrileño ha completado nueve temporadas en el Valencia CF.

En los planes de futuro de Dani Parejo hay dos condicionantes: quedarse en España y jugar en un equipo de mayor o parecida dimensión a la que tiene el Valencia. Y, si es posible, recalar en un proyecto Champions. El Sevilla se ha destacado como el primero de los pretendientes. Nada más conocer la 'lista negra' de Meriton para abaratar costes de plantilla, contactó con los agentes de Parejo. El Villarreal también se ha posicionado.

En Sevilla, incluso, se añade el nombre de Kondogbia a la lista de deseos de Monchi. Sin embargo, Julen Lopetegui, entrenador sevillista, tira balones fuera preguntado en público por los dos jugadores valencianistas... todavía.