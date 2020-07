Bordalás, sobre el Valencia: "Tengo contrato"

José Bordalás, técnico del Getafe, sabe desde hace tiempo que está en los planes del Valencia CF y que puede ser finalmente el elegido o no. Antes de disputar el último partido de LaLiga, que le enfrenbta este domingo al Levante UD en La Nucía, respondió de manera muy tajante a la pregunta sobre sus posibilidades de acabar en el banquillo de Mestalla.

"Todo ese tipo de preguntas no me parecen muy respetuosas en estos momentos. Tengo contrato con el Getafe, nos estamos jugando algo muy importante, estamos en dos competiciones y no voy a opinar sobre esas preguntas porque no tienen fundamento. Este es el partido más inmediato y el más importante de la historia reciente del Getafe puesto que tenemos la posibilidad de estar en Europa por segundo año consecutivo. Algo al alcance de muy pocos. Va a ser muy difícil. Los jugadores están muy concienciados de que nos jugamos el trabajo de todo el año", declara el técnico de Alacant.

A partir del este lunes, el Getafe se centrará en las eliminatorias pendientes de la Europa League, suspendidas por la pandemia el pasado mes de marzo. Esta es una de las situaciones que más dudas ofrece al Valencia, el no poder incorporar de inmediato al entrenador en caso de ser Bordalás el elegido, porque debería esperar al menos hasta el 5 de agosto en que juega la primera eliminatoria, los octavos de final ante el Inter de Milán.