"He hablado con Parejo, va a dar todo lo que tiene"

Voro, entrenador del Valencia CF, afronta el último partido de su sexta etapa en el banquillo con la necesidad de una victoria en Sevilla que, en función de los resultados de Real Sociedad y Getafe, pueda dejar al club en la Liga Europa 2020/21. El entrenador confía en que las situaciones extradeportivas, en concreto las elevadas posibilidades de que hombres como Dani Parejo o Ferran Torres vivan sus últimos momentos como valencianistas, no afecten al rendimiento del equipo en el Sánchez Pizjuán este domingo. "Vamos a elegir lo mejor para intentar ganar, si están bien jugarán", dice. "El primer paso tenemos que darlo nosotros, ganando al Sevilla, un gran rival", añade.

Esta es la rueda de prensa completa de Voro, que no quiso valorar la opción de que Javi Gracia sea el nueve técnico del Valencia CF.

-¿Va a ser titular Dani Parejo en el que puede ser su último partido en el Valencia CF?

No sé si va a ser su último partido o no. No tengo noticias. El que mañana juegue o no Parejo es una posibilidad porque es un jugador importante, va a entrar en la lista y nos puede dar mucho. Si consideramos que debe jugar, lo hará.

-¿Ha sido complicado centrar al equipo en lo que se juega, tras las noticias de que varios jugadores están en la rampa de salida?

Nuestro proceder no ha cambiado, no me ha comunicado el club los términos de las conversaciones. Es algo que afecta de modo relativo. Por ejemplo, tenemos el caso de Ferran Torres, del que se está hablando mucho sobre su futuro, juega y rinde. No debo incidir en esas situaciones, solo ver el día a día. Hablamos con ellos y saben la responsabilidad que tienen. Mentalmente han acumulado las situaciones que se han producido durante todo el año, y por eso buscamos a los que están más frescos en lo físico y lo mental buscando resquicios que nos lleven a ganar. No miramos si se quedan o se van, sino que nos centramos en elegir a los mejores en función de las variables que afectan a los partidos.

-¿Qué le parece Javi Gracia como nuevo entrenador del Valencia?

No tengo información del club respecto al nuevo entrenador. Ni la debo tener, entiendo que el club buscará lo mejor en la elección del técnico.

-¿Cómo ves a Parejo para afrontar para afrontar el que puede ser su último partido en el club?

Parejo ha estado en mil batallas, lleva mucho tiempo en el club y las ha visto de todos los colores No fue titular contra el Espanyol porque en y esta serie de partidos cada tres días debemos buscar frescura en los puestos del centro del campo, como hemos hecho a veces con Coquelin y Kondogbia. Consideramos que no jugase tras 90 minutos en Leganés, incluso iba a jugar, pero tuvimos que sacar un defensa central por lesión. Antes de la llegada de Marcelino, el verano anterior, también parecía que iba a salir del Valencia, se quedó después y rindió de manera fenomenal. No puedo mirar más allá de mañana. He hablado con él, si juega dará todo lo que tiene. No podemos estar pensando en el futuro teniendo un partido fundamental por delante para estar en Europa. Hay que ganar y que las circunstancias acompañen. No lo veo tan complicado. Para él, es más natural de lo que parece, ha vivido ya situaciones así y está acostumbrado.

-¿Son pocos 35 millones por Ferran Torres? ¿Qué consejo le daría ahora que puede irse del Valencia?

No tengo idea si 35 son pocos o muchos. No conozco los entresijos de la negociación, ni nada. Juega porque sabemos qué nos puede dar. No me condiciona la elección porque se negocie con el City, o no, son cosas que yo desconozco. Elegimos lo mejor para el equipo, si está bien, jugará. Ferran debe tomar la mejor decisión para su futuro, me gustaría que se quedase, pero no tomo decisiones en su lugar. Es joven, de aquí... valorará todo, tomará una decisión y él será el responsable de su decisión.

-¿Voro está satisfecho con su labor en estos partidos? ¿Ya tiene claro lo que hará el lunes?

Desde primer día está claro, está claro que al acabar el último partido el 19, sobre las once de la noche, volveré a lo que hacía antes. Eso estaba decidido desde el primer minuto, ganando o perdiendo los seis partidos. Vamos a jugar contra un gran rival, con una trayectoria ascendente tras la reanudación, con argumentos ofensivos por dentro y las bandas, sólido, con su objetivo cumplido y que seguirá compitiendo en Europa. Un equipo que no se va a desconectar. Tenemos el reto de intentar ganar para estar en Europa si acompañan resultados. Y, sobre mí, asumí una responsabilidad grande e intento dedicarle el máximo tiempo. Nos hubiera gustado ganar más partidos. Ahora tenemos lo que tenemos y nos centramos en explotar las opciones que nos quedan y preparar el partido, y esperemos que estemos en Europa. El primer paso depende de nosotros, vamos a apurar las mínimas opciones, me refiero también a los pequeños detalles que nos puedan ayudar, estar dentro del partido en todo momentos desde la portería a cero, como contra el Espanyol, para poder ganar.

-¿Gayà llega a tiempo?

No, Gayà no llega.

-¿Qué hará el Sevilla? ¿Saldrá con futbolistas como Diego Carlos o Navas, o dará descansos y apostará por los suplentes?

Esperamos al mejor Sevilla, creo que jugarán los que dices, el mejor Sevilla. Es un equipo con una dinámica muy clara y el juego muy definido. Aunque cambien jugadores, no pierden potencial. Han competido refrescando jugadores en este tramo de la Liga y llegan en gran estado de forma. No será fácil, tendremos opciones y vamos a intentar competir. Soy optimista porque tenemos buenos futbolistas, queremos que tengan limpia la cabeza, que vean que el domingo, antes de las vacaciones, un último esfuerzo es necesario para estar en el partido y en esa franja competitiva en la que se puede ganar. El Sevilla es muy duro en su casa. Son el equipo que más centros hacen al área, el que más corre, el que más acciones explosivas y sprints realiza. Es una dificultad enfrente y un reto que afrontamos con todas las fuerzas para competir contra un equipo que opondrá gran resistencia.

-¿Fue la victoria con el Espanyol un refuerzo en la moral?

Este partido por la entidad del rival es mejor encararlo desde una victoria, aunque fuera sufrida. En la segunda no estuvimos tan bien, pero al final ganamos y eso nos permite estar con opciones. Nos queda un último entrenamiento y un último momento para competir, espero que tengamos la mente de los futbolistas con la mejor actitud y liberados para ese último esfuerzo. Si lo hacemos estaremos dentro del partido, donde pequeños detalles pueden hacer que la moneda caiga de un lado u otro. Nos centramos en eso y lo que venga después ya vendrá.