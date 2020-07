Alineaciones probables del Sevilla FC - Valencia CF

El Valencia CF llega al Ramón Sánchez-Pizjuán, para medirse esta noche al Sevilla FC, con la lejana esperanza de que un triunfo, combinado con algún otro resultado, le permita clasificarse aún para la próxima Europa League.

La derrota en Leganés en la jornada 36, además de ahondar en la crisis deportiva del club, le dejó muy pocas posibilidades, pero su triunfo ante el Espanyol, combinado con los tropiezos de otros equipos involucrados, lo hacen factible.

Octavo clasificado con 53 puntos, uno menos que el Getafe y dos menos que la Real Sociedad, necesita en cualquier caso sumar los tres puntos en Sevilla. Si lo hace, le valdrá que el equipo madrileño no gane al Levante y que el donostiarra caiga ante el Atlético de Madrid, con la ventaja de que ambos juegan fuera. Existe una última opción y es que el Valencia gane, también lo haga el Granada, que tiene los mismos puntos, la Real empate y el Getafe no venza. En ese escenario se daría un triple empate valenciano, andaluz y vasco que metería al equipo de Mestalla en puestos de Europa League.

El Valencia CF se ha visto sacudido en los últimos días por la comunicación a varios agentes de que deben buscar un destino a sus jugadores, entre ellos Dani Parejo, indiscutible toda la temporada, pero que no jugó ni un minuto ante el Espanyol tras conocerse la noticia, aunque Voro desligó ambas situaciones posteriormente. Su presencia o no en el once es una de las muchas dudas de la alineación, en la que también hay que ver si los esfuerzos de José Luis Gayà le permiten regresar tras varios encuentros ausente por lesión, sobre todo ante la baja por sanción de Jaume Costa, que se une a los lesionados Piccini y Rodrigo Moreno y al también sancionado Mouctar Diakhaby.



- Alineaciones probables:

Sevilla; Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Óliver Torres; Ocampos, De Jong y Munir.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Paulista, Guerrero; Parejo, Kondogbia, Ferran, Soler, Guedes y Maxi Gómez.