"Espero que al final de la próxima temporada estemos hablando de un Valencia CF en Europa"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro' ha comparecido después de la derrota de su equipo contra el Sevilla y que deja al equipo fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada.



Estas son las declaraciones de Voro González



Las matemáticas daban la opción, ¿pero ha rendido el equipo, ha merecido ganar y clasificarse para la Europa League?

Hemos llegado aquí sabiendo que había que ganar y esperar. Ganar aquí o es fácil, el Sevilla no ha perdido desde el parón. Está en Champions porque se lo merece. Hemos intentado estar en el partido, aunque no hayamos llegado mucho ellos tampoco demasiado. Era la idea, estar dentro para arriesgar más en la segunda. El gol nos ha roto. Con los cambios mejoramos, los centros y acciones en la frontal del final no se han traducido en ocasiones claras. Nos vamos decepcionados.

¿Alguien desde el club, un dirigente, debería dar la cara?

Estoy triste y decepcionado, el Valencia debe estar en Europa, sobre todo en Champions. Lo podíamos haber solucionado antes, nos acordamos de los puntos de Leganés. Desde que soy entrenador, no hemos podido. No ha sido buena temporada, ha sido mala y decepcionante. Debemos mirar hacer las cosas bien, acertar con el entrenador, ponernos todos las pilas para aprender de esto y estar peleando por estar en la Champions

¿Ha visto a algunos jugadores con la cabeza en otro sitio?

Creo que los futbolistas han estado metidos, no he visto actitud pasiva. Delante había un rival muy bueno, defensivamente hemos estado correctos. Después del gol de ellos nos hemos soltado y se ha visto carácter y rabia por ir detrás. Ha sido complicado, ellos han metido otro central. Creo que el equipo ha competido y lo ha intentado

¿La temporada ha sido un fracaso?

Si el Valencia está noveno, por supuesto... muy decepcionante. No hemos estado a la altura del Valencia, estar en Europa y cerca de Champions y peleando. Desde que estoy aquí, hemos intentado mejorar en lo anímico. Al final no hemos conseguido revertir la situación, los pequeños detalles no acompañaron y estamos muy decepcionados. Hemos sufrido mucho. No ha podido ser y es una mala temporada.

¿Esto era una misión imposible? Solo hubo un partido con portería a cero lejos de Mestalla

Si nos centramos en el partido de hoy era difícil, pero ha estado siempre en el partido. El equipo lo ha intentado contra un rival muy bueno que no está en Champions por casualidad. He visto una buena actitud. No nos ha superado por mala actitud, sino porque están jugando mejor que nosotros. Al final, estamos donde estamos fuera de Europa porque el equipo, sobre todo, en el último tramo y en especial desde el parón no ha dado el rendimiento que se espera de él. No soy la persona adecuada para analizar los motivos.

Ha tardado mucho en salir a la rueda de prensa, ¿por qué ha sido?

He tardado, porque he hecho otra entrevista. No ha habido charla pero he hablado con todos. No ha habido ningún problema. El problema es un club grande depende de él mejorar desde la temporada que viene con nuevo entrenador, espero que al final de la temporada próxima estemos hablando de que el Valencia CF está en Europa y peleando por la Champions. Ese es el objetivo, tampoco soy quien tiene que marcar las directrices para conseguir el objetivo, que es ese.

En 19 de las últimas 23 temporadas el club se clasificó para Europa. ¿Tres de las cuatro sin poder conseguirlo han sido con Meriton, ¿no debe reflexionar la propiedad sobre su modelo de gestión deportiva?

Las desconozco, serán así, está ahí eso. La solución es mejorar el año que viene. No hay otra, las estadísticas están ahí... Está claro que hay que mejorar.

¿No le parece extraño que nadie del club salga a hablar tras una temporada tan decepcionante?

Yo estoy en el equipo como entrenador, no soy nadie para hablar sobre cosas que no me competen. Mi función es muy concreta, no valorar lo que estás diciendo