Yangel Herrera, operación al margen de Ferran

El Valencia CF está interesado en el centrocampista del Manchester City Yangel Herrera, futbolista venezolano que está jugando cedido en el Granada y que el club inglés quiere incluir en la operación para fichar al valencianista Ferran Torres. De hecho, desde que comenzaron los contactos trataron de incluir algún jugador en la operación para rebajar el coste o incluso en el caso de que se dieran las circunstancias proponer un trueque, aunque en ese sentido se han encontrado con la postura del máximo accionista: si quieren a Ferran, tiene que ser con dinero y, por cierto, más del que hasta ahora han ofrecido, cantidades por debajo de los veinte millones fijos aunque incluyendo diferentes bonus por objetivos.

No obstante, tal como avanzó SUPER este sábado, el pivote venezolano es un jugador interesante que los técnicos del club de Mestalla conocen bien y que está en la lista de posibles refuerzos ante los movimientos que se van a producir en la plantilla a partir del lunes. Quiere decir que una cosa no descarta la otra, pero Peter Lim, en el caso de que el Valencia CF a lo largo del mercado de fichajes decida reforzarse con Yangel Herrera, quiere que sean siempre operaciones distintas. Primero el dinero por Ferran Torres, el club necesita hacer caja por cualquier jugador que abandone la disciplina del Valencia y mucho más en dirección a un club tan poderoso como el Manchester City, y después, si se considera necesario, abordar la operación del mediocentro en las condiciones que permitan los números, traspaso como ahora propone el City o cesión con opción de compra, que es la situación en que se encuentra esta temporada en el Granada y también la que el Valencia tenía en mente para este verano.



El peso de Corona

Herrera está en esa lista de posibles refuerzos elaborada por el Valencia CF en la que obviamente hay más nombres. No es el número uno para suplir las posibles bajas de jugadores como Coquelin o Kondogbia, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, es posible que no salga uno sino varios jugadores en esa zona del campo, por lo que el abanico de posibilidades a contemplar por la secretaría técnica ha de ser amplio. Y segundo, que el centrocampista venezolano de 22 años es una apuesta de la dirección deportiva que encabezaba César Sánchez hasta la salida de Celades y en la que actualmente trabaja Miguel Ángel Corona. Al menos en lo que respecta a las conversaciones y la selección del futuro entrenador, la opinión del técnico ha tenido un peso importante en las maniobras del presidente Anil Murthy, por lo que lo puede tener también a partir de ahora para confeccionar la futura plantilla con el técnico por el que han apostado... Siempre que Lim, el máximo accionista de la sociedad, dé el OK definitivo.