Banega: "Pagaron por mí 18 millones, una locura todo"

Éver Banega abandona LaLiga, en la que aterrizaba en enero de 2008 para fichar por el Valencia CF. Un joven argentino de apenas 18 años, procedente de Boca Juniors, entraba de la noche a la mañana en un escenario tan complicado como el que se vivía en Mestalla aquella temporada, tras la destitución del técnico Quique Sánchez Flores y el fichaje de Ronald Koeman como sustituto. Han pasado más de 12 años desde que aquel joven sin ninguna experiencia vivió un cambio brusco en su vida, como así lo explica el propio Banega en una entrevista a LaLiga con motivo de su despedida. «Al principio no me lo esperaba porque había debutado hace poco, con tan pocos partidos en Boca y pagaron 18 millones... Era un caos, una locura todo. Fue lindo y al final pude venir a esta liga hermosa», comenta el futbolista que ficha por conjunto saudí Al-Shabab Club tras acabar contrato con el Sevilla.

Éver repasa su trayectoria en España destacando todo lo vivido. «Muchos recuerdos, aprendizajes, buenos y malos momentos€ Llegué muy chico y cuando llegué estuve solo. Por suerte, han cambiado muchísimo las cosas, tengo familia y... han cambiado muchas cosas», comenta el argentino, en referencia al papel que su pareja y madre de sus hilas, Valeria Juan, ha tenido en el éxito de su carrera deportiva.



Pese a los problemas que vivió en el Valencia, llegando a pelear por no descender a Segunda División, Banega guarda sobre todo un buen recuerdo de aquella Copa del Rey levantada en el Vicente Calderón. «Me puse muy contento por el hecho de recién llegado haber ganado un título con un club nuevo, fue importante y más siendo joven con toda la gente de experiencia que teníamos en el equipo», relata. La temporada siguiente, sin embargo, Banega se marchaba cedido al Atlético de Madrid en busca de minutos. «Fui a otro club grande, pero con la edad que tenía no sentía esa presión», explica Banega sobre su experiencia en el conjunto colchonero. De lo vivido allí se queda con un recuerdo, su primer gol en LaLiga frente al Numancia.



Unai Emery, clave

El centrocampista concluyó su cesión en Madrid y volvió al Valencia CF, que en aquel momento entrenaba Unai Emery. «Cuando vuelvo es el año que más juego con Unai en el Valencia, más de 40 partidos... Con el paso de los años creo que le debo muchísimo a Unai», recuerda el argentino. El entrenador de Hondarribia ha sido clave en la carrera de Banega. Tanto en València como en Sevilla. También fue gracias a Emery que el centrocampista argentino acabó en el club hispalense. «Cuando estaba terminando en Newell's me preguntó si tenía que volver, cuál era mi idea. Quise regresar, pero con la idea de salir. Él me dijo 'yo estoy en Sevilla, me gustaría volver a entrenarte, piénsatelo'. Yo le contesté que me dejase hablar con mi agente, después en pocos días nos pusimos de acuerdo, y al volver a València se hizo todo», recuerda.

Su mejor juego llegaría en el equipo sevillista, en el que consiguió levantar dos copas de la UEFA y vivir grandes tardes de fútbol. «Sevilla es donde más cariño me dieron», dice. Pese a que la afición valencianista siempre ha tenido división de opiniones sobre su etapa en el equipo, Banega tiene palabras de agradecimiento: «Tengo que decir que la pasé muy bien, que es un grandísimo equipo, espero que sigan consiguiendo grandes cosas porque es uno de los equipos top».