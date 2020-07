Baraja anuncia que deja el Tenerife

La noticia saltaba minutos después de acabar el partido disputado en Soria entre Numancia y Tenerife. Rubén Baraja, uno de los candidatos al banquillo del Valencia CF, anunciaba que no va a continuar ligado al conjunto tinerfeño porque su deseo es buscar nuevos retos.

"Quería anunciar que no voy a continuar la próxima temporada en el CD Tenerife. Ha sido una decisión difícil, porque hay situaciones que me han hecho dudar, pero quiero buscar nuevos horizontes, nuevas posibilidades", eran las palabras con las que el técnico abría su intervención tras la derrota de su equipo por 2-1 en Los Pajaritos.

El vallisoletano, a pesar de haberse quedado finalmente fuera de la promoción de ascenso a LaLiga, se marcha satisfecho de la isla: "creo que hemos hecho un buen trabajo, me he sentido muy valorado por los jugadores y creo que hemos logrado centrarnos en el objetivo en la segunda vuelta y hacer muy buenos números. Me llevo el recuerdo del cariño de la afición y de momentos inolvidables que he vivido aquí".

"Ha sido una decisión dolorosa, hay muchas cosas que me gustaban para continuar, pero hay otras que han pesado mucho en la toma de la decisión: quiero buscar un nuevo reto, y es una decisión tomada desde la sangre fría y desde la calma, pero no es porque tenga otra opción ya firmada", afirma el que fue capitán del Valencia CF.

En los últimos días su nombre ha perdido fuerza para convertirse en el elegido por Peter Lim para asumir el banqiullo de Mestalla, aunque la decisión final no está tomada.