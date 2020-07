El nuevo entrenador del Valencia ya tiene fecha de inicio

Tres semanas. Ese es el tiempo de vacaciones que los jugadores del Valencia CF tendrán después de una temporada decepcionante en la que ha sido imposible alcanzar el objetivo de una plaza en la Champions League 2021, ni tan siquiera un lugar de consolación en la segunda competición europea, la Liga Europa.

Como recoger SUPER este lunes 20 de julio, la semana que comienza el 10 de agosto será en la que el nuevo entrenador del equipo se vestirá de corto y tendrá el contacto con sus futbolistas. A estas horas, la incertidumbre rodea por completo el proyecto de Meriton. A la amplia lista de transferibles, con objeto de reducir los costes de plantilla en una campaña sin los ingresos por competición europea, se añade que el hecho de que el máximo accionista, Peter Lim, no ha tomado la decisión definitiva sobre quién será el inquilino del banquillo mientras el presidente, Anil Murthy, ha avanzando sus negociaciones con Javi Gracia.

Alguno de los jugadores que el Valencia ha decidido poner el mercado tras comunicárselo a sus representantes -Dani Parejo, Gameiro, Coquelin o Kondogbia- podrían no estar ya en la vuelta del equipo a la Ciudad Deportiva de Paterna el lunes 10 de agosto. No obstante, la situación económica en todo el contexto internacional del fútbol provoca que la operación salida no vaya a ser 'coser y cantar'. Son pocos, como José Gayà o Carlos Soler, que tienen sitio garantizado.

Por último, a fecha de hoy, se desconoce desde el club si el Valencia realizará un stage en el extranjero. Sin embargo, conforme avanzan las condiciones sanitarias y los rebrotes vinculados a la pandemia de la Covid-19, es una posibilidad creciente que el equipo trabaje durante la pretemporada en sus instalaciones. De todos modos, en esta cuestión los planteamientos del nuevo entrenador serán determinantes.

La Liga arrancará para el Valencia el fin de semana del 12-13 de septiembre.