La vuelta al trabajo la marcará el nuevo entrenador

La plantilla del Valencia CF inició este lunes las vacaciones y el club ha trasladado a los jugadores que regresarán al trabajo a partir del lunes 10 de agosto pero que será el nuevo entrenador el que acabe de definir las fechas, según confirmaron a Efe fuentes del club.

De este modo, los jugadores disfrutarán de al menos veintiún días seguidos de vacaciones antes de retomar un trabajo que se adaptará a la nueva realidad del equipo para la próxima campaña.

Tras no clasificarse para la próxima edición de la Liga Europa al no ser capaz de ganar en la última jornada en el campo del Sevilla, la pretemporada del Valencia no tendrá que afrontar eliminatorias previas para ese torneo, una de las opciones que estaba sobre la mesa.

También se deberá adaptar el trabajo al hecho de tener que afrontar únicamente dos competiciones, la Liga y la Copa del Rey, y no tres como hace habitualmente.