Carlos Soler da la cara

La temporada del Valencia CF ha terminado de manera desastrosa y poco a poco algunos de sus futbolistas se van pronunciando a través de las redes sociales. Más allá de las fotos que han publicado Guedes y Ferran Torres desde sus vacaciones, jugadores como Florenzi, Jaume Costa, y ahora Carlos Soler, dan por finiquitada la temporada con mensajes para los aficionados.



En el caso de Carlos Soler, el canterano asume responsabilidades propias porque el equipo no ha estado a la altura hasta el punto que no se ha clasificado para competición europea la temporada que viene. Esto ha dicho el futbolista valenciano:



"Nos despedimos de una temporada larga y complicada, en la que no hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados. Ahora es momento de resetear y cargar pilas para un nuevo comienzo donde, estando juntos, será más fácil conseguir lo que nos propongamos. ¡Siempre Amunt!".





