Discurso de Anil Murthy

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha hablado en público en la en la ceremonia de graduación de la XI edición del 'Máster en International Sports Management' del Centro de Formación Fundació Valencia CF y ESBS European Sport Business School (MBA Valencia CF) y la 2ª promoción del Programa de Derecho Deportivo, que se ha celebrado en el Camp de Mestalla.

Anil se ha dirigido a los 75 alumnos del master y les ha dicho "habéis pasado unos meses muy difíciles, pero el COVID no se va pronto. Tendrá un impacto importante para todos. El máster no es la llave de vuestro futuro, cada uno de vosotros es dueño de su llave. Siempre la habéis tenido. Elegir un buen máster sí que es importante porque te da nuevas herramientas y desarrolla tus habilidades personales, así puedes utilizar las llaves con mayor eficiencia. El máster que habéis cursado es top, el mejor aquí en España y creo que uno de los mejores de Europa en su sector. Y os prepara para todos los ámbitos, no significa que tu futuro está solo en el deporte. Hay que ser abiertos y estar atentos a todas las oportunidades".

Pero además de hablar directamente para los alumnos del Máster, el presidente del club de Mestalla también ha tenido palabras relacionadoas con la actualidad del Valencia CF: "Hay que ser firme y valiente. Cuando tú ves que algo tiene que cambiar hay que empujar tus ideas, pero hay que construir el consenso. Es mucho más fácil no hacer nada. Por ejemplo, en el fútbol hay muchas tradiciones, muchas tradiciones malas. La tradición de violencia es inaceptable. Violencia física y verbal. La excusa de que el fútbol es así, eso es una excusa débil. Cuando decidí liberar Mestalla de los violentos sabía que los afectados no me dejarían hacerlo fácilmente. La gente dentro del club, muchos, intentaron pararme. Los afectados siguen hoy atacándome a mí, a mis hijos, a mi mujer y a mi familia en Singapur, pero decidí que era la decisión correcta y tenemos que aguantar. Vamos a ganar esta batalla".

Además, algunas de sus reflexiones se pueden extrapolar también a la actualidad de la gestión del club blanquinegro, como estas: "Vas a fallar en muchos proyectos al principio, la clave es no buscar excusas. Hay que asumir la responsabilidad. Y no bajar los brazos. Hay que analizar, aprender y levantarse para intentar otra vez y no parar hasta que tienes el éxito. La vida no te enseña a ser fuerte, la vida te obliga a ser fuerte".

O esta otra: "Hay ser humilde siempre, aprender toda la vida. Hay que escuchar y utilizar solo lo bueno que puede enriquecer tu trabajo y tu vida. Hay mucha información disponible. Hay que ser curioso. Siempre como un niño que pregunta por qué. ¿Por qué las cosas se hacen así? Porque la gente sigue haciendo lo mismo año tras año. ¿Podemos mejorar cosas? Un buen profesional acepta siempre que no sabe todo. Alguien que pierde la facultad de aprender con humildad se hace irrelevante hoy en día".

Por último, Anil compartió con los alumnos del Máster su experiencia profesional antes de llegar a la presidencia del Valencia CF: "La vida no es justa. Muchas veces vas a preguntarte por qué el jefe no te trata bien, aunque lo mereces. Otro compañero que hace menos va encima de ti. Es difícil de aceptar. Tienes dos opciones, ya que la realidad que tienes que asumir es que tu jefe no va a cambiar. La primera opción es adaptarte y seguir la línea de trabajo de tu jefe; la segunda opción es cambiar de jefe, lo que significa cambiar de trabajo, dimitir. Pero lo que no puedes hacer es acabar como en las películas, en un bar quejándose de la vida".

