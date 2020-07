El disgusto de Coquelin

No estar la temporada que viene en la Liga de Campeones, por errores propios, tiene importantes consecuencias económicas para el Valencia CF. El apartado de ingresos disminuye drásticamente y eso obliga a contener el gasto, situación que repercute, y de qué manera, en la plantilla de jugadores. Hay que vender para hacer caja y hay que deshacerse de futbolistas para que el coste de la plantilla sea inferior. Esa y no otra es la realidad del club de Mestalla en estos momentos, una vez consumada la ausencia no ya en la Champions sino también en la Europa League.

Esas restricciones económicas, en una temporada en la que de momento no se han podido comercializar abonos y no se sabe cuántas entradas se podrán poner a la venta, afectan a la práctica totalidad de la plantilla. De hecho, el Valencia CF solo considera intransferibles a tres jugadores, José Luis Gayà, Carlos Soler y Gonçalo Guedes.

Futbolistas que hasta hace nada eran vitales pare el proyecto ya saben que están en el mercado. Y uno de ellos es el francés Francis Coquelin, que sigue asimilando el vuelco que para él ha dado la situación ya que ahora es transferible y hace apenas unos meses, durante el confinamiento por motivo de la pandemia del coronavirus, se habían iniciado las negociaciones para ampliar su contrato que termina en 2022 de la mano del anterior director deportivo, César Sánchez.



El jugador se siente dolido porque no lo esperaba y de hecho, su planteamiento inicial es seguir a poco que se cuente con él, hasta el punto que no descarta quedarse e intentar convencer al nuevo entrenador. A modo de premonición, el jugador dejaba esta reflexión hace un par de meses, en una entrevista a SUPER con preguntas de los lectores. Uno de ellos le hablaba de la posibilidad de renovar y retirarse como murciélago, y esta era su respuesta: «En el fútbol nunca se sabe, pero yo estoy muy bien aquí. Yo quiero estar en el Valencia muchos años. Me quedan unos años en el contrato, a ver qué pasa, pero está claro que mi familia y yo estamos muy bien en València».



Decisión económica

Pero sucede que la decisión es más económica que deportiva, por ello, es plenamente consciente de que lo más realista en estos momentos es pensar en la posibilidad de salir del club de Mestalla, aunque sería muy a su pesar. Asumido por lo tanto que su salida del Valencia CF es una posibilidad seria, el centrocampista galo tiene abiertas las puertas de ligas importantes como la Premier League, llegó a Mestalla procedente del Arsenal de Londres, o la francesa. Además, tal como informó ayer el programa La Grada de RadioEsport, tiene sobre la mesa una jugosa oferta de un equipo de Arabia Saudí. Coquelin no quiere precipitarse a pesar de que aceptarla es algo así como tener la vida mucho más que solucionada, porque a sus 29 años quiere medir bien el siguiente paso a dar, que puede ser el definitivo en su carrera.



Precio mínimo de salida

Su valor en el mercado es de unos 19 millones de euros y el Valencia CF pagó por él entre once y doce millones en enero de 2018. Tiene un coste de plantilla de entre seis y siete millones de euros y al club le faltan por amortizar seis de los casi doce que costó, por lo que el precio de salida no debe bajar de los ocho millones. Es una cifra a la que el conjunto árabe no llega. Francis Coquelin no está entre los jugadores a los que se les busca una salida sí o sí, como son Parejo y Gameiro, pero el hecho de saberse transferible le ha dolido y mucho. Además, por su buen trabajo en el Valencia CF, lo que es seguro es que no le van a faltar ofertas.

