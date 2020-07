Guardiola ya lo sabe todo sobre Ferran Torres

Todos o casi todos los caminos llevan hasta Mánchester. El City no es el único club interesado en pista, pero es el que se ha movido y se está moviendo con más determinación: en la carrera también están la Juventus y el Atlético, pendiente de que surja su oportunidad. Los citizens y el Valencia han empezado a hablar; están valorando opciones y alternativas, viendo hasta dónde pueden llegar, unos y otros. En paralelo, los ejecutivos del club inglés están recopilando toda la información posible sobre el futbolista; están consultando para ampliar y rematar un informe que empezaron a promocionar hace mucho tiempo, con la intención de atacar su fichaje a medio y corto plazo. La primera señal de aviso desde Mánchester llegó al Valencia CF en diciembre. Hace ocho meses. La renovación no era imposible, pero los responsables no han sabido tocar las teclas adecuadas. Por la forma de trabajar de su agencia (Leaderbrock), por el proyecto en torno al futbolista, por su potencial y por la dimensión de los clubes, la operación no es fruto ni de la casualidad ni de la improvisación. Los caminos del fútbol son inescrutables, pero la apuesta es firme.



Pep Guardiola lo sabe todo sobre Ferran. El City y el equipo del míster han tocado los palos que consideran necesarios para tomar la radiografía perfecta. El entrenador también lo ha hecho, en primera persona. Virtudes, defectos por pulir, personalidad, familia, manera de enfocar la vida, forma de entender el fútbol... Guardiola tiene todos los datos.

'Viejo' conocido

Ferran es una de las figuras imprescindible dentro de la generación que ha ganado el Europeo Sub-17 y Sub-19, que fue subcampeona en India (en el Mundial para menores de 17 años). Inglaterra ha sido su gran adversario y el City contaba con Jadon Sancho y mantiene en plantilla –con rol creciente– a Phil Foden entre los implicados. El nombre de Ferran Torres lleva subrayado doble hace mucho tiempo. El proceso y lo que ha sucedido está temporada han reforzado la consideración que el City y otros clubes tenían sobre el valencianista: centrocampista de banda con atributos de extremo clásico, pero cualidades para marcar la diferencia en el fútbol moderno. El paso al frente en personalidad y desarollo físico, unido a su situación contractual han impulsado la intención de abordar su fichaje. El traspaso de Leroy Sané al Bayern le ha convertido en necesidad y su situación contractual (libre en 2021) ha insistido en la oportunidad. Tal y como está el mercado, firmar un futbolista como Ferran –cerca de la selección española, con experiencia en Champions y casi 100 partidos con el Valencia– es una ocasión para no dejar pasar. Si la negociación fructifica, Guardiola y el City pueden juntar a dos fenómenos generacion 2000 como Ferran y Foden.

Fuera del alcance del Valencia

El Valencia es consciente de que lleva la soga al cuello en el tira y afloja. El verano pasado –todavía con Mateu Alemany– se empezó a escapar el tren... por falta de visión y por la falta de sensibilidad de Marcelino. Aquí no hay un responsable único. Si su renovación hubiera sido un problema de dinero, el Valencia nunca hubiera tenido opciones. Han pesado más cuestiones, pero incluso con un Valencia fuerte, resistir a la llamada de los grandes transatláticos de Europa hubiera sido difícil. El City pone sobre la mesa cuestiones fuera del alcance de la mayoría: la Premier, la Champions, un proyecto que aspira a ser campeón de todo, una casa donde también ha triunfado Silva, compartir vestuario con figuras de talla mundial, formar parte de un modelo de club global y trabajar para Guardiola, un entrenador capaz de llevar al futbolista hasta otra dimensión. Es difícil decirle "no".