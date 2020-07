Francis Coquelin vale doble

El Valencia CF es consciente de que maneja material extremadamente sensible con los futbolistas que ha colocado en el mercado para aligerar la masa salarial de la plantilla. Por ejemplo, el capitán Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia y, probablemente, el hombre con el que más se identifica buena parte de la afición desde la temporada pasada, Francis Coquelin. Prácticamente nadie entre la afición ha entendido el plan de deshacerse del mediocentro de La Reunión, aunque el club esgrima cuestiones de necesidad económica.

Al futbolista, por su parte, también le está costando asimilar la situación. En menos de tres meses ha pasado de que el director de Fútbol, César Sánchez, le llamase para abrir las negociaciones para la renovación a estar en la rampa de salida. En el escenario ha cambiado la no presencia en competiciones europeas y la ausencia de César, que decidió salir de la entidad a las pocas horas del cese de Celades después de haber asegurado a la plantilla que el entrenador seguiría. Como informaba SUPER, el jugador está afectado por el golpe, ya que entre sus planes contaba con alargar su carrera en València, una ciudad en la que él y su familia viven encantados, y en la que se siente querido por la afición de un club grande, como así considera al VCF.

Los deseos de Coquelin, que se va a dar unos días para reflexionar junto a familia y amigos, son los de continuar a poco que se cuente con él. Ello incluye no precipitarse en la toma de una decisión de futuro y aguardar a saber quién es el nuevo entrenador del equipo. El Valencia también sabe que de la lista de transferibles no va a poder acabar tachando todos los nombres, además Coquelin no es de los primeros en la lista de futbolistas que más carga suponen en los costes de plantilla. Al menos, hay en ella seis o siete jugadores más costosos.

A modo de premonición, el jugador dejaba esta reflexión hace un par de meses, en una entrevista a SUPER con preguntas de los lectores. Uno de ellos le hablaba de la posibilidad de renovar y retirarse como murciélago, y esta era su respuesta: «En el fútbol nunca se sabe, pero yo estoy muy bien aquí. Yo quiero estar en el Valencia muchos años. Me quedan unos años en el contrato, a ver qué pasa, pero está claro que mi familia y yo estamos muy bien en València».





Propuesta de Medio Oriente y la defensa de Fernando

Al futbolista le ha llegado una mareante propuesta económica de Medio Oriente, si bien Francis no ha tomado aún una decisión al respecto. A sus 29 años, la puerta del fútbol europeo, más competitivo, todavía es hoy su prioridad, empezando por el Valencia y la Liga, donde más equipos se han interesado en él. Como en Francia y como en Inglaterra. Mientras tanto, las redes se han convertido en un aluvión de apoyos al jugador, y de peticiones para el Valencia. «Coquelin no se vende», «Coquelin no se toca».

En este sentido, el jugador con más partidos en la centenaria historia del club, Fernando Gómez Colomer, se mojó este jueves en las redes sociales por la conveniencia de que un jugador como Coquelin siga. «Efectivamente. Es absolutamente necesario», respondía a la afirmación de un periodista de que el proyecto nacería «bajo sospecha» sin un jugador como 'Coque'.





14.

Valor de mercado

Francis tiene una valoración de mercado de 14 millones, cifra ligeramente superior a la que pagó el VCF por él a los gunners. De hecho, es uno de los pocos con mayor valor de lo que le costó. Por ello, a sus 29 años, Lim no puede regalarlo. La oferta de Medio Oriente es muy baja, en torno a cinco 'kilos'.



89.

Partidos con el Valencia

En tres temporadas, el medio francés ha jugado 89 duelos oficiales con el Valencia CF, 67 de ellos como titular.