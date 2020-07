Mathieu revela que no quería dejar el Valencia CF y explica el motivo

Jerémy Mathieu vuelve a ser noticia pocas semanas después de su retirada como futbolista profesional. A sus 36 años el francés, que militaba en el Sporting de Lisboa, ha tenido que colgar las botas debido a una grave lesión. Precisamente en la televisión del club lisboeta en unas declaraciones recogidas por SPORT ha hecho balance de sus carrera deportiva sorprendiendo con unas declaraciones sobre su salida del Valencia CF hacia el FC Barcelona.

Mathieu llegó a Mestalla en 2009 procedente del Toulouse y después de cinco temporadas se marchó al FC Barcelona.. Sin embargo el francés ha develado que no quería irse de Valencia: "Yo me fui del Valencia por la culpa del presidente. Yo no quería ir a Barcelona porque en el Valencia era el capitán. La propuesta llegó cuando me sentí muy feliz y muy importante. Tenía un poco de miedo de ir a Barcelona, porque no creía que estuviera a la altura. Tenía dudas".

El francés prosigue recordando que la mejor etapa fue en Mestalla: "En Valencia pasé los mejores momentos de mi carrera. Es donde estuve más feliz" y recuerda como intentó evitar su salida: "Me hicieron la propuesta el Barcelona y a las tres de la mañana hice un contrato por mi solo y me fui a ver al presidente y al director deportivo, Rufete. Les dije si me daban eso, me quedaba, pero me dijeron que no podían. Por 200.000 euros al año me dijero que no querían darme más y yo dije, pues me voy a Barcelona".

Su espina clavada fue la de ganar un título con el Valencia CF: "Fueron cinco buenos años sin ganar nada, pero este club me lo ha dado todo. La confianza y casi jugamos una final de la Europa League. Pero en el último segundo contra el Sevilla perdimos"