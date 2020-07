Peter Lim quiere arrasar con media plantilla

El Valencia CF de la próxima temporada volverá sobre sus pasos. Austeridad vuelve a ser una palabra clave en las conversaciones del máximo accionista, Peter Lim, con el presidente, Anil Murthy. Una premisa, la de reducción de costes y gasto, sobre la que ya se trabajó en los años 2016 y 2017, sin competiciones europeas en el calendario, con la presidencia de Layhoon Chan y la dirección deportiva de Jesús García Pitarch. El modelo se repite, así como la voluntad de poner en valor la Academia y el objetivo de reestructurar la plantilla.

En esta ocasión la 'limpieza' de futbolistas lleva el añadido de querer arrasar con todo lo que desprenda aroma a Marcelino García Toral. Poco después del partido en Leganés trascendió como el club había empezado a comunicar a los agentes de varios futbolistas el plan de que se buscasen nuevos destinos con tal de aligerar la carga del coste global. La lista de afectados se fue ampliando con el paso de los días: Parejo, Kondogbia, Coquelin, Cillessen, Sobrino, Gameiro, Rodrigo, Mangala, Cheryshev o Diakhaby; alguno más con un regreso complicado, como Jorge Sáenz o Jason, y cedidos como Jaume Costa o Florenzi por los que el Valencia no ha peleado su continuidad, entre otras, por razón económica. Todo eso sin contar que Ferran Torres tiene ya un pie en el City.

Lo cierto es que en el planteamiento inicial de Peter Lim –luego la ley del mercado y el interés de cada futbolista entrarán también en juego– la limpia en el vestuario pretende llegar a una docena de jugadores. Incluso, más en función de las ofertas. Quiere cambiar medio equipo, algo muy difícil sobre la práctica. «Aunque pueda resultar impactante hablar del éxodo de hasta 12 jugadores, reportaría algo bueno para los libros de balance del club», escribe la publicación 'Batzine', un medio con sede en Singapur «autorizado» y «respaldado» por el Valencia CF, con el «objetivo de expandir la marca global del club y la ciudad».

A través de este canal –y de modo indirecto–, Meriton saca cuatro lecciones de la temporada 2019/20 sobre los que quiere apoyar su próxima gestión. «Estabilidad financiera», «limpieza (de vestuario)», «confianza en los jóvenes» y «paciencia». No estar en Europa, con el agravante de la crisis de la Covid-19, llevará a una gestión austera en la que no tengan cabida grandes salarios. En este sentido, Murthy ha estado ofreciendo también contratos austeros a los candidatos a banquillo con los que se ha reunido. «El Valencia debe a la gente y la ciudad un proyecto bien gestionado para sobrevivir a estos tiempos duros», se lee en la publicación de la agencia de noticias singapuresa The Nutgraf.

De regreso a la 'purga' de jugadores, desde Meriton se considera que «serviría» para «unir un vestuario fracturado». El mencionado 'fanzine', promocionado por la propiedad del VCF, lanza además un mensaje contra los jugadores, que trajeron un título tras 11 años de sequía. «El poder del jugador debe usarse contra los oponentes en el campo, muchos han dado la impresión de ser complacientes y no dispuestos a jugar por el escudo. El Valencia haría bien en renovarse con nuevos líderes que personifiquen los valores del club y mantengan al equipo unido», se apunta.

Entre los puntos positivos que ha venido destacando la administración del club con mensajes subliminales vuelven a destacarse la clasificación para los octavos de final de la Champions «después de seis años» y la apuesta que hizo Celades por los jóvenes. Al entrenador se le atribuye la explosión de Ferran Torres, cuya venta se negocia con el Manchester City, o los partidos con el primer equipo de Kang In Lee, Hugo Guillamón, Esquerdo y Guerrero. 'Batzine' alude a una base del equipo para la próxima campaña forjada en la Academia «de atrás hacia delante en el campo». José Gayà, Hugo Guillamón, en defensa, Carlos Soler en el medio, y el medialuna surcoreano como exponente del equipo en la delantera. Asimismo, refiere la progresión del juvenil Yunus Musah, talento muy bien considerado por los técnicos.



El objetivo Champions se pone en duda

En el reportaje trasciende la idea de la propiedad de que «luchar contra el dinero del petróleo y de los oligarcas rusos no es sostenible», menos tras comprobar con el City como será difícil pensar que el Fair Play Financiero se respete en Europa. Por eso, el medio «autorizado» por Lim reclama «paciencia» para competir en lo más alto. «La inversión en los jóvenes, aunque son buenos, requiere ser pacientes». «Quizá, el Valencia no pueda exigir de inmediato plaza Champions en el top-4», alerta, al tiempo que recuerda los 11 años entre los títulos de Copa, y cierra vaticinando un «verano de cambios» y una reestructuración «emocionante».

El 'apagón' europeo reducirá el presupuesto a 120 millones

Desde el club de Mestalla se habla de un presupuesto para la próxima campaña que rondará los 120 millones de euros. La partida de ingresos por competiciones europeas se quedará a cero tras una temporada decepcionante en la que el equipo ha quedado fuera incluso de la Liga Europa y sin haber pisado, ni una sola jornada, posiciones de Champions. Un objetivo del club desde la concesión de un billete Champions para los cuatro primeros desde finales de los 90'.

El Valencia pasará de la plantilla más cara de su historia a una mucho más austera, al menos, ese es el plan trazado. Como filtra en 'Batzine', sin Europa y golpeado po la crisis de la Covid-19, «el presupuesto debe ser modesto y los altos salarios de los jugadores reducidos. A los fans no les gustará escucharlo, pero es lo correcto». Sin los 63 millones por la Champions del curso 19/20, el presupuesto bajará de 183 a 120 'kilos'. La crisis y no estar en Europa es «un doble impacto» que «hará tener menos poder inversor». Desde 2014 el club solo cerró con beneficios el año pasado.

220 M.

Inversión pra reducir deuda

Según la publicación promovida por el club en Singapur, Peter Lim ha invertido 220 millones de euros desde 2014 para reducir deuda en el Valencia CF.

Batzine en Singapur:

Medio «autorizado»

'Batzine', que ha hecho varias entrevistas con Anil Murthy en meses pasados, refiere en su sitio web que se trata de un 'fanzine' «autorizado del Valencia CF» y «apoyado por el club».