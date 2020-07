Yangel Herrera se deja querer por el Valencia CF, aunque también aguarda a conocer cuál será el proyecto y el entrenador que pueda dirigirlo en el terreno de juego. El representante del futbolista, Mario Parri, ha reconocido en los micrófonos de 'Radio Esport' que el club de Mestalla es «un objetivo» para el futbolista venezolano desde que aterrizó en España.

«Ojalá. Para nosotros el Valencia CF es estar en casa, es un grande de la Liga. No esconderé que es el objetivo que tenemos desde que llegó a España», afirma el agente valenciano, si bien prosigue puntualizando sobre la importancia que el centrocampista de 22 años da al proyecto en el que «seguir evolucionando». «Yangel nos ha transmitido que el dinero es una cuestión secundaria. Está muy pendiente de qué entrenador va a ser el que entrene... a cualquier equipo. Él analiza también las plantillas a las que puede ir, le preocupa mucho la idea de proyecto a largo plazo. Ojalá, pero se tienen que dar circunstancias que convenzan al jugador», argumenta Parri.

En la carrera por Yangel Herrera el Valencia tendrá competencia, ya que son varios los clubes importantes en Europa que «han ido preguntando por la situación del jugador, qué coste tendría la operación de traspaso». «Estamos valorando equipos. El mercado está condicionado por los márgenes del Fair Play Financiero. No será fácil porque el City no lo va a regalar», añade el representante.

A día de hoy, la entidad de Manchester valora al futbolista entre 15 y 20 millones de euros. En relación con ello, el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, no está dispuesto a que ningún jugador entre en la negociación por Ferran Torres. La urgencia es ingresar la mayor cantidad posible en cash.

«Hay que tener en cuenta que, pese a sus 22 años, la trayectoria de Yangel es brutal. Los clubes pueden pensar que es una inversión importante, pero si se ve a largo plazo es justa. El que se haga con él tendrá en propiedad un activo muy importante», dice Parri. El representante valora especialmente la madurez profesional del medio venezolano. «Para su edad es un profesional muy maduro. Su cabeza es privilegiada, súper humilde, tiene muy claro su objetivo en la vida, ser jugador de fútbol. Eso facilite que escuche y tenga los pies en el suelo. Es un diez como persona y eso hace que sea mejor futbolista».





Totalmente «controlado»

Según su agente, Yangel Herrera sobre el campo es «un 8 puro». «Es muy completo. Puede jugar en diferentes posiciones. Tiene llegada, un potencial físico brutal no exento de calidad. Su media de rendimiento por partido es muy alta», así describe a un centrocampista que «cualquier director deportivo tiene controlado». Por último, el hecho de ir a un club que juegue competición europea no es determinante en la elección de Herrera. «Busca el mejor proyecto en el que encaje perfectamente. Si juega ese equipo en Europa de maravilla, si no ya jugará en Europa».