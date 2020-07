Javi Gracia: Así ha sido la carrera del Valencia CF para fichar al entrenador

Poco después de las once de la mañana, hora española, del sábado 25 de julio el Valencia CF tenía el visto bueno definitivo de Peter Lim para poder fichar al nuevo entrenador. El elegido es Javi Gracia. A lo largo del sábado se terminaron de firmar los contratos, este domingo podría ser el anuncio oficial de su fichaje y el lunes, o bien martes, la presentación como nuevo entrenador blanquinegro. Gracia ha sido el ganador de una intensa carrera de obstáculos y le ha ganado en el sprint final al actual entrenador del Getafe, José Bordalás.

La historia de la elección del nuevo entrenador del Valencia CF es larga y complicada. Larga porque arrancó con el cese de Albert Celades a finales del mes de junio, y complicada porque se ha disputado en diferentes planos. Uno en la ciudad de València con Anil Murthy al frente, y otro en Singapur, con Peter Lim. El presidente ha puesto diferentes nombres sobre la mesa, el máximo accionista ha hecho lo mismo y además, él ha tomado la decisión final.

Finalmente ha triunfado una de las vías 'valencianas', porque el de Javi Gracia es un nombre que propone Anil Murthy a través de Miguel Ángel Corona, que ejerce de 'director deportivo', tras la dimisión de César Sánchez. Corona llegó con César y ahora es el coordinador de la secretaría técnica del Valencia CF.

La primera vez que el nombre de Javi Gracia se puso sobre la mesa del conjunto de Mestalla fue un jueves nueve de julio, cuando su representante, José Luis Rodríguez Báster, Rodri, se reunió con el presidente Anil Murthy en la ciudad de València. Entonces, los grandes favoritos eran Rubén Baraja y Bordalás, con quienes la negociación había avanzado lo suficiente como para que Lim solo tuviera que rematar la faena... rematar la faena de la vía valenciana, porque paralelamente el máximo accionista tiraba mano de sus contactos. En ese contexto, o en ese otro plano, es donde se enmarca la opción del francés Laurent Blanc.



El caso Laurent Blanc

¿Ha sido opción clara Blanc alguna vez? La realidad es que nunca fue el gran favorito pero si es un entrenador que manejó Lim aconsejado por su amigo Nasser Al-Khelaifi, presiente del París Saint Germain, con el que Lim mantiene una excelente relación. Conviene recordar que Blanc entrenó al PSG entre 2013 a 2016. En contra de Blanc siempre estuvo en el nuevo proyecto de Peter Lim, sin Liga de Campeones con el duro descenso de los ingresos que eso conlleva, las pretensiones económicas del francés eran demasiado altas para lo que cobra el nuevo inquilino del banquillo valencianista. Poco. Tras constatar que Laurent Blanc se le escapaba, el máximo accionista siguió explorando otros nombres como el de Ernesto Valverde, que jamás se ha planteado regresar al Valencia CF, o el de Aitor Karanka.

Baraja se fue diluyendo

Mientras Lim deshojaba su particular margarita, en València la opción de Rubén Baraja fue perdiendo fuelle a medida que ganaba la de Javi Gracia. El Pipo no ha entrenado en primera división y eso pesó en su contra. Su momento está por llegar. Rubén pasó de gran favorito junto a Bordalás a descartado y el segundo, Gracia, que empezó siendo un ofrecimiento se coló en la gran final de Peter Lim. Mientras Lim se tomaba su tiempo para decidir, el presidente seguía recabando información a de otros entrenadores a través de Miguel Ángel Corona y por ahí apareció el nombre del ex seleccionador Robert Moreno, que cuando quiso empezar en esta carrera, los candidatos ya enfilaban la meta tras superar varios puertos de montaña.

Ojo al caso Kang in Lee

Peter Lim y Anil Murthy ya tienen entrenador, para dos temporadas. Ahora empieza el trabajo de verdad, confeccionar una plantilla partiendo de la base de que tienen que vender futbolistas para hacer caja y reducir coste salarial. Y todo por haber decidido con demasiada ligereza el pasado mes de septiembre. En favor de Javi Gracia queda que encaja en el perfil que desde el primer momento se marcó el club: un entrenador con experiencia y que conozca el fútbol español. De esos, Meriton solo ha fichado a uno hasta el momento: Marcelino. El resto o no tenían experiencia en el fútbol español o difícilmente se les podía considerar entrenador. En este caso, a Gracia se le ha dicho desde el primer momento que tiene que contar con los futbolistas jóvenes, pero esto, con Ferran Torres prácticamente vendido al Manchester City, queda reducido a Kang In Lee. Convencer al coreano será otro de los pasos a dar por el Valencia CF en los próximos días.

