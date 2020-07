Descubre las otras puntas del 'tridente' de Javi Gracia

Profesionalidad y discreción son los rasgos que envuelven a Javi Gracia y su equipo de trabajo. Esa es la fama que se ha ganado en el mundo del fútbol. Y cuando a un técnico le obsesiona el cuidado de los detalles hasta el límite, no puede estar solo. Necesita dividir (esfuerzos) para vencer. «La responsabilidad del entrenador es estar pendiente de que todo lo que rodea al grupo vaya bien. Es lo que requiere un equipo. El buen funcionamiento del cuerpo técnico me facilita prepararlo todo al detalle. Gracias a todos el trabajo sale bien», explicaba él mismo en una etapa en la que fue técnico revelación de la Liga con el Málaga CF.

Cinco años más tarde, Gracia regresa a la liga española con la ambición de consagrarse a los mandos de un grande venido a menos bajo la administración de Peter Lim, el Valencia CF. El cuerpo técnico que le acompaña es humilde en número, pero con reconocimiento de sobra. Juan José Solla, segundo y preparador físico, e Isidre Ramón Madir, analista táctico, vienen de su mano para formar un staff del primer equipo en el que José Manuel Otxotorena seguirá como preparador de porteros y en el que Chema Sanz, hasta ahora míster del filial, el club espera que ejerza como nexo de atención a los jugadores del Mestalla y el Juvenil.





La sombra de Javi Gracia, Juan Solla: 13 años juntos

Juan Solla es el hombre en el que Javi Gracia más confía. El tiempo hace mella, como indica en una entrevista a 'La voz de Galicia' uno de los preparadores físicos mejor valorados en el panorama nacional, doctor en Ciencias de la Educación y el Deporte por la Universidad de Vigo, y preparado para asesorar a Gracia en terrenos como la psicología, la alimentación y lo puramente futbolístico. «Hemos evolucionado. Llevamos 11 años –ya son casi 13– juntos y no es sencillo llegar a ese tiempo. Como cualquier pareja, hay un desgaste, pero al fin y al cabo son muchas vivencias juntos. Cosas buenas y también malas. Ojalá que dure». No se han separado desde que en 2007 se conocieron en el Pontevedra.

«De Gracia destaca el trabajo. La mano izquierda para tratar el jugador, le da cariño e intenta sacar lo mejor de cada uno en los buenos y en los malos momentos», decía el preparador gallego sobre el entrenador que va a seguir siendo su compañero de viaje en el Valencia. Una intención, la del liderar al vestuario desde la convicción y no desde el látigo que reafirma el propio Gracia: «Lo que intento hacer, y es realmente difícil es convencer al jugador. De nada me serviría enseñarle un vídeo o decirle algo en una charla, si luego cuando se da media vuelta no cree en ello».

Por otro lado, el exvalencianista Salva Ballesta dirigía las riendas del Atlético Malagueño en 2015, razón por la que mantenía un contacto diario con Javi Gracia con tal de abrir las puertas del primer equipo a los jóvenes realmente preparados. Una función que en el Valencia CF se le quiere encomendar a Chema Sanz.





Analista Champions en el Barça de Luis Enrique

Asimismo, en la cuestión táctica, los análisis de los rivales y los vídeos colectivos e individualizados volverán a ser parte fundamental. El analista táctico en el cuerpo técnico de Gracia es Isidre Madir. Los dos trabajaron juntos en el Watford con buenos resultados. Madir, licenciado EN INEF por la Universidad de Barcelona, formó parte del cuerpo técnico de Luis Enrique en el Barcelona del triplete en 2015. Además, también trabajó como scouting para la entidad culé y es todo un especialista en nueva metodología para porteros.

Isidre, con la Chamipions en la mano, ejercerá de analista táctico

Estos son los hombres, con los que cada mañana entre las 08:00 y las 08:30 el Valencia comenzará a rodar a partir de agosto en la Ciudad Deportiva de Paterna.