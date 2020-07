Las claves del futuro Valencia según Javi Gracia

Aunque su presentación oficial será este martes, Javi Gracia ya da algunas pinceladas del equipo y el estilo que quiere en su Valencia CF. "Podemos hablar mucho, a mí me gustan más los hechos y me gustaría que el juego del equipo hable por sí mismo y demuestre lo que realmente queremos ser. En estos momentos podemos hablar sobre ello y decir que lógicamente me gustaría ver a la gran plantilla que tenemos ser un equipo valiente, agresivo, equilibrado... Hablar de fútbol y de juego ofensivo nos gusta a todos, pero realmente el éxito de las plantillas pasa por el equilibrio y vamos a tratar de encontrarlo con una gran plantilla y los buenos jugadores que tenemos.

El técnico, cponocedor del plan que tiene el club para potenciar a sus jóvenes talentos, habla de la importancia de la Academia VCF y expica que "el talento que existe en la plantilla es vital, no es tan determinante ver qué edad tiene el jugador. Si hay jugadores jóvenes y buenos, lógicamente tendrán su sitio. Ya los hay, ya hay gente joven en la plantilla demostrando que tienen ese nivel para competir al máximo por el equipo. Se trata de seguir consolidando a esos jóvenes, de dar el espacio a los que más oficio y experiencia tienen y de seguir dando salida a todos esos jóvenes que están tan bien preparados".