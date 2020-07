Horas clave para Tiago y el banquillo del filial

El Valencia CF Mestalla afronta horas clave para conocer el nombre de su nuevo entrenador. El principal aspirante, como informó SUPER en la tarde del sábado, es el exjugador del Atlético Tiago Mendes. Si la operación no se ha cerrado hasta la fecha ha sido debido al hecho de que Tiago ha estado esperando que se concrete la posibilidad de entrenar un equipo de primera división. A pesar del poder de influencia de su representante, Jorge Mendes, el exjugador es consciente de que Portugal es, a día de hoy, el único país en el que podría comenzar una carrera desde cero en un banquillo de la máxima categoría.

En los últimos días, sin embargo, el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ha ido avanzando en su idea de traerse al exfutbolista de 39 años al filial valencianista. En Portugal existe una gran confianza en la carrera como entrenador que puede desarrollar un hombre que pasó por equipos de primer nivel. Además del Atlético, Tiago ha pasado por clubes de la talla de Benfica, Chelsea, Olympique de Lyon, Juventus.

El portugués, asistente del Cholo Simeone en el Atlético, se ha mostrado cada vez más receptivo a la posibilidad de formarse en las próximas temporadas con un filial de un club de la altura del Valencia CF. El plan del club es acercar a los jóvenes al primer equipo. De ahí la propuesta de que Chema Sanz, míster actual del filial, pase al cuerpo técnico de Javi Gracia con la función de nexo entre el míster navarro y el nuevo entrenador del Mestalla y los futbolistas jóvenes. Recientemente, Sanz había sido renovado para seguir con las riendas del equipo B.

No obstante, en breve debe resolverse la situación que ha hecho dudar a Tiago. El probable cambio en el banquillo de Rio Ave, el mismo en el que promocionó Nuno Espírito Santo antes de fichar por el Valencia CF en 2014. El regreso de Jorge Jesus al banquillo del Benfica puede desencadenar un movimiento en cadena. Los dirigentes del Flamengo llevan dos días en la Península Ibérica realizando un casting de reuniones con los posibles recambios. Domènec Torrent (ex del New York City), Fernando Hierro o Carlos Carvalhal. En Madrid se vieron el sábado con los españoles, y en Lisboa durante las últimas horas con el míster luso que ha conducido al Rio Ave a su mejor temporda y a la clasificación para Liga Europa.

Si Carvalhal es el escogido por el Flamengo, en Portugal se ha hablado desde hace semanas de Tiago como una fuerte alternativa para un club donde Mendes ejerce una importante influencia. Pero no es la única opción para una entidad que va a competir en Europa y debe decidir si ofrece ese banquillo a un entrenador sin experiencia más allá de segundo técnico o sus trabajos con la Federación de Portugal.

Concluida la liga portuguesa, Carlos Carvalhal abrió las puertas a una salida de Portugal, aunque es una cuestión a decidir tras las conversaciones con el 'Fla' y en familia en los próximos días. «Voy a pensar bien y hablar con la familia. Puedo ir muy lejos, o relativamente cerca. Tengo propuestas de Brasil e Inglaterra, de diversos países. Eso es una señal de que le trabajo en Rio Ave ha sido muy bueno», dice Carvalhal. ¿Esperará más tiempo Tiago a ver qué sucede en Vila do Conde?



La alternativa de Angulo

Tiago Mendes es el principal candidato para Peter Lim. Si el portugués descartase finalmente la propuesta de Meriton, en la Academia se trabaja en la búsqueda de alternativas que llenen el vacío que dejará Chema Sanz. La principal en estos momentos es el entrenador del Juvenil y uno de los grandes jugadores de la historia del club Miguel Ángel Angulo.