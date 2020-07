Parejo todavía espera hacer "borrón y cuenta nueva"

Dani Parejo está deconectando, de vacaciones. Pese a todo, cuando activa el modo fútbol, la fotografía está bien enfocada. El club no cuenta con el centrocampista para el nuevo proyecto y su situación no es fácil después, pero el capitán se resiste a cerrar etapa: "Yo estoy a gusto en Valencia, es una ciudad top. Mi familia, mis hijos, todos están perfectos en Valencia. Llevo nueve años en el club y para mí es mi casa y así lo siento. Me quedan dos años de cotrato, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria. Pero el fútbol es fútbol y nunca sabes lo que va a pasar, pero para mí el Valencia a día de hoy es lo más importante". Pese a la declaración de amor, el camino abierto deja poco margen para olvidar todo lo sucedido en los últimos 12 meses.

Parejo compartió un rato de confidencias con el gran Labi Champion (clásico de Ibiza y amigo del futbolista) dentro del programa de Rafa Sahuquillo, Directo MARCA. El jugador hizo autocrítica, pero se volvió a mostrar nostálgico al hablar de Marcelino y del ciclo del míster asturiano. "Hay muchas cosas que siempre influyen a la plantila aunque no afecten al juego, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y dejar al Valencia dónde se merece y pelear por Champions League la temporada que viene", aseguró. El recado, entre líneas, no ayuda. Así,hacer borrón y cuenta nueva es un poco más complicado. Todo esto es más debate, más presión (añadida) para quienes toman y van a tomar decisiones en el club.

La decisión clave

"La gente que toma las decisiones dijo que no era lo mejor para el club. A nivel de vestuario afectó en muchos sentidos y eso a la plantilla le ha marcado mucho", volvió a subrayar Parejo. Para el capitán, la decisión que quiebra el trayecto y rompe la progresión experimentada desde 2017 es 'liquidar' a Marcelino; también prescindir de Mateu Alemany.

El momento más feliz

"El míster (Marcelino) había cumplido los objetivos sobre todo entrar en la Liga de Campeones que por prestigio e ingresos era lo más importante. Pero ganar un tìtulo después de once años y en el año del Centenario era un año inolvidable para todos. Fueron tres días de los mejores de mi vida como futbolista", describió. Pase lo que pase, la huella deL paso de Parejo ha dejado y va a dejar marca en el club.