Javi Gracia sobre el futuro de Parejo

Primera rueda de prensa de Javi Gracia como entrenador del Valencia CF. Ha sido la de su presentación oficial y en ella ha hablado mucho y se le han entendido bastantes cosas. La primera pregunta que ha tenido que responder ha sido sobre el futuro del capitán Dani Parejo y se le ha entendido todo, por más que con el paso del tiempo y de más preguntas sobre el futuro de otros jugadores ha matizado el discurso con un repetitivo no nos ayuda hablar de estos temas. Sobre Parejo ha admitido que es un tema que lleva el club y ha negado que el Valencia CF le haya pasado una lista con los jugadores con los que no se cuenta.

Esta es la respuesta de Javi Gracia a la pregunta sobre el capitán:

¿Cuál es el futuro de Dani Parejo?

Veremos, es un tema que está manejando el club, el día diez de agosto es la fecha de vuelta y vamos a ver cómo se desarrolla, hablar más sobre el tema no nos ayuda. Las veces que he hablado con el club es un tema que están manejando ellos

¿Le ha dado el club una lista de jugadores con los que no se cuenta?

No se me ha dado ninguna lista, entiendo que dada la situación que vivimos, hay una incertidumbre de qué va a pasar en este próximo mercado. Manifestarnos diciendo que una serie de jugadores no van a seguir no nos ayuda para nada Entiendo que el club tedrá decisiones tomada y yo daré mi opinión sobre lo que creo que es bueno para el equipo, con esta actitud de contraste de opiniones y consenso trataremos de llegar a acuerdos buenos para el club. Las condiciones enconómicas actuales las sufren muchos equipos, vamos a ver cómo se desarrolla, evolución de los días y el mercado, vamos a tener una plantilla super competitiva y yo seré el responsable de sacar máximo rendimiento posible.