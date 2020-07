El Valencia CF informa sobre la compensación para los abonados 2019/20

Una vez finalizada la temporada, el Valencia CF ha habilitado la plataforma para que los abonados elijan la opción de compensación que prefieran por los partidos de LaLiga disputados a puerta cerrada debido a la pandemia del COVID-19. El club, además, les mantiene a todos una serie de ventajas, descuentos y promociones especiales.

El Valencia CF ofrece tres opciones de compensación. Hasta el próximo 30 de agosto a las 23:59 horas, los abonados tienen de plazo para entrar en la plataforma de compensación y elegir una de de las opciones, si una vez finalizado el plazo no ha seleccionado ninguna opción, por defecto se le asignará la 'Opción 2'.

Respuestas para alguna de tus dudas:

- ¿Qué plazos tengo?

Tiene de plazo hasta el 30 de agosto de 2020 a las 23:59 horas para elegir la opción que desee. Si transcurrido el plazo no ha seleccionado ninguna de las opciones, se le asignará la 'Opción 2' por defecto.

- Una vez elegida una opción, ¿la puedo cambiar si estoy dentro del plazo?

Sí la puedes cambiar, en plazo y forma, solo en el caso de que hayas escogido inicialmente la 'Opción 3', ya que las otras dos tienen una serie de ventajas para el abonado.

Además, el Valencia CF ha decidido mantener a todos sus abonados, con independencia de la opción de compensación elegida, una serie de derechos hasta la próxima campaña de renovación de abonos (posiblemente para la temporada 2021.22, a expensas de la autorización por parte de las autoridades sanitarias), además de ofrecerles descuentos en la compra de entradas para el próximo curso en el caso de que se permita la asistencia de público en Mestalla, descuentos en las Tiendas Oficiales y promociones especiales, como la posibilidad de tener la camiseta oficial de la próxima temporada de forma gratuita si escoges la 'Opción 1' de compensación o poder comprarla al precio reducido de 50 € si eliges la 'Opción 2'.

- ¿Qué ocurre si se me pasa el plazo y no he elegido minguna de las opciones?

Que se le asigna la 'Opción 2' por defecto.

- ¿Qué derechos mantienen los actuales abonados hasta la próxima campaña de renovación de abonos?

Antigüedad, número de abonado, localidad reservada hasta la próxima campaña de renovación de abonos, descuento de fidelidad por su alta asistencia, descuento por el uso del Asiento Libre.

- ¿Cómo puedo conseguir gratis la camiseta oficial del Valencia CF de la temporada 2020/21?

Los abonados que elijan la 'Opción 1' podrán obtener, de forma gratuita en la Megastore o la Mestalla Store, la camiseta oficial del equipo de la actual temporada o de la próxima temporada a partir de su lanzamiento. Quienes elijan la 'Opción 2' la podrán comprar al precio reducido de 50 euros.

- ¿Qué ocurre si los partidos en Mestalla se abren al público la temporada 2020/21 sin limitación de aforo?

El club pondrá a disposición de sus abonados la posibilidad de comprar packs de entradas o mini abonos una vez existan garantías que se van a poder disputar los partidos sin limitación de aforo.

- ¿Qué ocurre si los partidos en Mestalla se abren al público la temporada 2020/21 con limitación de aforo?

En este caso, el club pondrá a disposición de sus abonados la posibilidad de comprar entradas con descuento respecto al precio de venta para el público en general (si hay disponibilidad) en función de la opción de compensación elegida, teniendo preferencia para adquirir su entrada aquellos que hayan elegido la 'Opción 1' sobre el resto; y en el caso de seguir habiendo entradas disponibles, aquellos abonados que hayan elegido la 'Opción 2' sobre los que eligieron la 'Opción 3', que únicamente optarán a comprar entradas si una vez finalizado el preferente de las dos categorías anteriores sigue habiendo disponibilidad.

- Descuento en la compra de entradas para la temporada 2020/21 si los partidos se juegan con público

En el caso de que durante la temporada 20/21 se puedan disputar con público los partidos del Valencia CF en Mestalla, los abonados que lo deseen (en función de la disponibilidad por el aforo, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias) podrán comprar su entrada de forma individual con un descuento respecto al PVP en función de la opción de compensación elegida.

- Preferencia en la compra de entradas para la próxima temporada en caso de limitación de aforo.

En el caso de que los partidos de Mestalla sean abiertos al público con limitación de aforo por indicaciones de las autoridades sanitarias, los abonados que lo deseen tendrán que comprar su entrada, teniendo un plazo preferente sobre el resto de los abonados aquellos que hayan elegido la 'Opción 1'.

- ¿Qué ocurre con el abono de la temporada 2020/21?

Ante la incertidumbre futura, el Valencia CF no puede garantizar que la temporada 2020/21 haya campaña de renovación de abonos, por lo que ha decidido -sin coste alguno- mantener a todos sus abonados actuales una serie de derechos hasta la próxima campaña de renovación de abonos, probablemente la temporada 2020/21.



Consulta toda la información en el dossier de compensación de abonos 2019/20.