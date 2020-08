La lista de jugadores de Javi Gracia

El Valencia está manos a la obra. La ciudad deportiva de Paterna (viernes por la tarde) ha sido el escenario del primer gran cónclave para establecer los elementos fundamentales de la hoja de ruta 20/21. Reunión a tres bandas entre Anil Murthy, Javi Gracia y Corona para asentar las bases del proyecto. Punto de partida tras cerrar la llegada del entrenador. Cuerpo técnico y presidente hablaron de la confección de la plantilla, de futbolistas imprescindibles, de futbolistas –importantes– que pueden salir en caso de llegar una buena oferta y de futbolistas prescindibles. Soluciones y ventas. Preparar bien las salidas es una parte sustancial en la planificación. Gracia protegió sus prioridades y el club consolidó las suyas.

Utilizar la etiqueta intocables puede ser exagerada cuando el Valencia necesita hacer caja y pretende rebajar el peso salarial del equipo (ajustando al máximo ficha y rol), pero de la reunión salió un grupo de futbolistas fundamentales para Javi Gracia. Son once: Jaume Domènech, José Luis Gayà, Toni Lato, Daniel Wass, Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Kang In y Maxi Gómez.

La idea es consolidar liderazgos emergentes y potenciar nuevos. Por figuras como Rodrigo –clave en el ataque de los últimos años– se espera la 'oferta adecuada'. Lo mismo que por Francis Coquelin, por quien el Villarreal ha movido ficha. Nada cambia con Parejo. En el reciclaje de la sala de máquinas sólo resiste Kondogbia; el cuerpo técnico considera que en su mejor versión y con confianza es un centrocampista desde el que hacerse fuerte. Pese a todo, su situación contractual (baja la ficha –un millón de euros– y baja la cláusula a más de la mitad) obligan a revisar su situación. Gracia tiene claro su valor.

En la zona de vanguardia quedarían Carlos Soler (basico por identidad y funcionalidad), Maxi Gómez, Guedes y Kang In. En el caso del surcoreano, la propiedad tiene claro que no puede cometer los mismos errores que con Ferran, al que se puede considerar del City. La idea es producir el contexto para que Kang In crezca. Guedes tendrá una nueva oportunidad. Por cualidades coincide como anillo al dedo en el ataque rápido que gusta a Gracia, como extremo o como delantero en la doble punta. Puede ser su Gerard Deulofeu en Watford o su Nordin Amrabat en Málaga. El míster hizo volar a los dos.

El lateral izquierdo está cerrado en torno a Lato y Gayà, cuyo peso específico en el vestuario va a crecer un poco más todavía. En la portería no se discute a Jaume Domènech, pero el porvenir de Jasper Cillessen queda abierto al mercado. En el caso del neerlandés pesa el sueldo, pese a la mejora posterior al confinamiento. Gabriel Paulista es el sostén de la defensa. Otro de los objetivos es recuperar a Diakhaby y atender a la maduración de Hugo Guillamón. Haría falta un central. En el lateral derecho sólo Wass lo tiene claro. Todo despejado para Piccini. A partir de ahí es cuestión de valorar. La plantilla está abierta a mejoras. Cada caso tiene sus particularidades. No es lo mismo Gameiro que Manu Vallejo.