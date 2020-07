Tentadora oferta para Coquelin

El Valencia CF está obligado a definirse cuanto antes con Francis Coquelin. Tiene que decidir si de verdad está dispuesto a aceptar ofertas por él o si hace el esfuerzo de que sea uno de los futbolistas que siga en el equipo la temporada que viene. Y tiene que definirse porque de todos los jugadores que están en el mercado, es por el primero por el que se han interesado algunos equipos, después de Ferran, cuyo traspaso al Manchester City ya está apalabrado.

Primero fue un equipo de Arabia Saudí, que no llegó a seducir al futbolista ni tampoco al Valencia CF, y ahora es el Villarreal de Unai Emery quien ha llamado a su puerta. Es evidente que para el propio Coquelin no es lo mismo una oferta de un equipo árabe que una oferta del Villarreal, y ahí es donde el conjunto de Mestalla va a tener que definirse, porque el interés del equipo de Castellón es firme a pesar de que todavía no se ha dirigido al Valencia CF. No lo hará, lógicamente, si no tiene convencido al jugador.

Y de momento no lo ha convencido pero está en su mano. El Villarreal ya ha movido ficha por Coquelin según ha informado la Cadena Ser, un futbolista al que sigue desde su etapa en el Arsenal de Londres. El conjunto amarillo busca un pivote para el centro del campo que sea titular y además de Coquelin maneja la opción de Anguissa, que esta temporada ha jugado cedido en el conjunto amarillo por el Fulham, pero se trata de una opción más cara, primero por el sueldo y segundo porque la opción de compra que tiene en su favor es de 25 millones de euros. Además, el Fulham puede ascender a Premier League el próximo cuatro de agosto. Si el equipo de Londres logra subir de categoría la continuidad de Anguissa en el Villarreal sería más complicada.

La primera opción de Coquelin siempre ha sido continuar en el Valencia CF pero si el club de Mestalla está dispuesto a venderlo la posibilidad de ir al Villarreal le seduce. Paralelamente, el Valencia CF tiene la opción de Yangel Herrera, jugador del City que esta temporada ha estado cedido en el Granada y ocupa la misma demarcación que Coquelin. El club de Mestalla abordará estos días la negociación con el equipo de Pep Guardiola para lograr ficharlo como cedido con una opción de compra. Dad la política de austeridad que se ha visto obligado a tomar el Valencia CF porque no se ha clasificado para competición europea, es evidente que todos los jugadores no caben porque además de hacer caja, tiene que reducir el coste de plantilla. Si opta por quedarse con Coquelin y por fichar a Yangel, quien saldría es Kondogbia. Esa es la decisión que estos días han de tomar el entrenador Javi Gracia, el presidente Anil Murthy y el coordinador de la secretaría técnica Miguel Ángel Corona.

Coquelin está dispuesto a seguir en el Valencia CF y a tratar de convencer a Javi Gracia, pero la posibilidad de jugar en el Villarreal es atractiva para él por varias circunstancias, la primera porque está en competición europea y la segunda porque él y su familia están muy adaptados a la vida en València y fichar por el conjunto de Castellón les permite no cambiar de vivienda, con todo lo que eso conlleva para una familia.

También te puede interesar:

El hombre que tiene que revivir el pulmón del Valencia CF.

El Valencia CF renueva a Javi Jiménez.

Vicente Guaita puede volver a la Liga española.