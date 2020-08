El último mensaje de Eliaquim Mangala

Eliaquim Mangala, al que le resta un año de contrato con el Valencia CF, forma parte de la amplia lista de futbolistas a los que el club quiere dar salida. Sin embargo, por el francés de 29 años no va a quedar. El ex del City lleva días ejercitándose por su cuenta con tal de empezar la pretemporada el 10 de agosto en la mejor condición física posible.

El futbolista se entrena a diario y en solitario sin cesar en su empeño, pese a no contar para el Valencia CF. Una lección de profesionalidad, sea cual sea su futuro. Recientemente, acompañando unas fotografías en las que aparece entrenándose con un maravilloso paisaje marítimo de fondo, ha dejado escrito en Instagram un mensaje donde muestra en clave su filosofía de vida.

"Estate preparado y tú no tendrás luego que estar listo. Y si me quedo corto... Si estuve preparado o no que no sea la razón", dice Mangala.