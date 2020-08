Ferran, la entrevista completa

"I'm Ferran Torres". Así, en inglés, se presenta el futbolista del Valencia en la entrevista realizada por el periodista Guillem Balagué, en la que admite que está preparado para cambiar de aires. Una larga charla en la que el jugador, además de revelar aspectos personales de su vida, revela su auténtica ambición, lo que soñaba desde pequeño cuando se dormía abrazado a un balón: "ser el mejor jugador del mundo, ese es mi sueño".

¿Cómo empezó a ver que ese sueño podía hacerse realidad? Lo resume en un par de situaciones de su infancia en la escuela del Valencia CF: "Te voy a contar una anécdota, con 12 años cuando paso a Infantil, creo que A, ese verano crezco 12 centímetros. ¿Qué pasa? Llego al Valencia en pretemporada y no sabía ni controlar un balón, súper patoso, me caía corriendo yo solo, y ahí sí que pensaba que se me terminaba el fútbol. Pero ese mismo año cogí la enfermedad del beso, una mononucleosis, y a partir de ahí cuando me recuperé fue todo hacia arriba, me subieron de equipo y me subieron de equipo y así hasta el día de hoy".

Cuenta además que, cuando comenzó a jugar con regularidad en el filial, en Segunda B, "en ese momento yo me voy al Mundial Sub-17 y conforme vuelvo me había plantado con ficha del primer equipo, no sé ni cómo ni cuándo ni queé, pero tenía ficha del primer equipo y me veía entrenando con ellos. Me acuerdo que iba en el bus en la India hacia un entrenamiento y veo una foto del periódico donde ponía que el Valencia ha ejecutado la cláusula de hacer ficha del primer equipo a Ferran. Lo primero que hago es mandar un mensaje a mis 'repres' porque no lo sabía, lo primero que me dijeron es ve a entrenar y luego te llamamos. Hice un entrenamiento horroroso pensando qué me esta pasando, y ya cuendo terminé me lo dijeron, que iba a pertenecer al primer equipo del Valencia".



Ferran, además, cuenta que tiene guardadas todas sus portadas de la prensa y una muy en especial: "Tengo guardadas todas las portadas desde que me hice ficha del primer equipo hasta ahora, una colección que me he hecho pero sí que me acuerdo de una portada que ponía 'ha nacido una estrella', portada de Superdeporte, cuando me vi la cara dije... si no soy una estrella".

Entre sus reflexiones más destacadas, la que habla de su futuro inmediato, que pasa por el fichaje por el Manchester City. ¿Ha llegado el momento de abandonar el club de toda su vida? ¿Cuáles son en realidad los motivos de su decisión después de tantos años defendiendo la camiseta del Valencia? Ferran no lo puede decir más claro: "Como jugador, me considero ambicioso, alguien que quiere ganar, ganar, ganar, y... a medida que pasa el tiempo y sientes que estás mejor preparado, entonces quieres asumir mayores desafíos, experimentar un cambio de aires. Sí, creo que estoy listo para hacerlo", explica.