El mercado se abre para Rodrigo

La ventana de fichajes se abre en LaLiga y comienza de nuevo el baile para Rodrigo Moreno, que vuelve a estar en el mercado como ha ocurrido siempre en los últimos dos años. El delantero no está en la lista de once futbolistas fijos con los que cuenta Javi Gracia de cara a su estreno en el banquillo del Valencia CF, que son Jaume Domènech, José Luis Gayà, Toni Lato, Daniel Wass, Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Kang In Lee y Maxi Gómez, y eso tiene su explicación. Es un activo importante y una de las ventas que el club considera estratégicas, mucho más en un momento delicado como el que se vive este verano. Por tanto, el nuevo entrenador tiene claro que es un futbolista con el que al menos de momento no puede hacer planes porque saldrá si llega una oferta que se considere suficiente.

Y, ¿qué es en el contexto actual una oferta que cumpla las expectativas que tiene el Valencia CF? Este verano estaba marcado en rojo para su salida por diferentes factores, ha cumplido ya 29 años y le quedan dos más de contrato, hasta el 30 de junio de 2022. Había una Eurocopa por medio en la que tenía muchas papeletas para ser titular con La Roja, aunque las cosas se han torcido. El jugador, como todo el equipo en lineas generales, no viene de hacer una buena temporada, firmó un discreto registro de 7 goles aunque con 11 asistencias, un buen dato para un segundo delantero que se mueve entre líneas. Luego está la influencia del Covid-19 en la economía de los clubes.

Ahora mismo, el Valencia CF sabe que no es el mejor momento para vender a Rodrigo, el máximo accionista tiene claro que difícilmente podrá pedir los 60 millones que exigía el pasado verano al Atlético y en el mes de enero al Barcelona, pero en ningún caso se contempla que sea vendido por debajo de los 30 millones que pagaromn por él al Benfica en 2015. Recuperar esa inversión es innegociable y, a partir de ahí, el precio en caso de venta dependerá de la situación del propio mercado, la evolución que vaya a tener a lo largo de las próximas semanas y de otras ventas que pueda cerrar el club en este periodo.

Aunque la posición de Rodrigo es especial, lo ha sido siempre por el hecho de ser la primera gran apuesta de Lim para el Valencia CF. Es un futbolista bien valorado en el club, en el que ha cumplido ya su sexta temporada. Es, junto con Parejo y Gayà, el más veterano de la plantilla. Si al final del periodo de fichajes no sale, en el club están convencidos de que sumará como lo ha hecho siempre y será una pieza importante para el próximo proyecto. No es un futbolista que, aparte condicionantes económicos, el Valencia CF quiere ver fuera sí o sí. Incluso si se queda, en los planes del club estaba ofrecerle una ampliación de su contrato, para evitar que acabe siendo agente libre con 31 años.

De momento, y después de las primeras reuniones en las que se empezó a planear la futura plantilla, Javi Gracia tiene a Maxi Gómez como referencia arriba, no cuenta con Gameiro y la situación de Rodrigo es la que hemos descrito. En la hoja de ruta estaría fichar sí o sí un delantero que acompañe a Maxi, sacar a Sobrino y promocionar como segundo delantero al coreano Kang In Lee. La opción de firmar un segundo delantero, solo si se produce la venta del hispano-brasileño.