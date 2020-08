Fede Sagreras: "Pido que piensen en el sentimiento de los aficionados"

El presidente de la Agrupació de Penyes del Valencia CF no es ajeno a la situación de incertidumbre que vive el club y envía un mensaje a la propiedad en el que pide por encima de todo "que piensen en el aficionado", porque "afrontamos la temporada con preocupación, porque la situación del Valencia es convulsa. Estamos a la espera de saber los jugadores que saldrán, los que llegarán...", asevera Federico Sagreras en una entrevista a Diario de Aficiones Unidas.

Tras finalizar una temporada temporada triste en la que el equipo ni siquiera logró clasificarse entre los siete primeros para competir en Europa, un hecho que marcará el nuevo proyecto con una importante reducción de presupuesto, Sagreras pide también a Meriton "que acierten, que piensen en el sentimiento de los aficionados. Creo que el aficionado quiere que se haga un buen equipo. La afición necesita alicientes y los directivos se los tienen que dar". Sin embargo, habla de una alarmante falta de comunicación entre el club y los aficionados, un aspecto que se ha agravado desde la irrupción del coronavirus: "Desde que no vamos al estadio, no hay comunicación con el club. La situación del Valencia ha generado dudas y críticas. Y eso genera preocupación. Espero que en el futuro se hagan las cosas bien, porque la gente lo aplaude".

El presidente no pierde la esperanza y desea que la situación mejore, aunque no tiene claro que sus peticiones y las de la afición en general se vayan a escuchar de ahora en adelante. "En cosas puntuales, se nos tiene en cuenta, pero no veo un futuro en el que siempre se cuente con nosotros", lamenta. Sagreras, en cambio, sí destaca la implicación de los aficionados con el club y las diferentes acciones solidarias llevadas a cabo en estos meses. "Hemos recogido dinero para comprar gel hidroalcohólico y repartirlo en las residencias, llevar alimentos para que los sanitarios... También estamos contribuyendo junto al Valencia CF y sus patrocinadores en el Banco de Alimentos", afirma.