De Paul se despide y sueña con un equipo Champions

Rodrigo De Paul ha cerrado su cuarta temporada en Udinese de forma brillante: ha llevado el brazalete de capitán y ha sumado siete goles más seis pases de gol. MVP por delante del portero Juan Musso (de lo mejor está temporada en Serie A) o del poderoso Seko Fofana, el argentino ha sido fundamental en la salvación del club friulano (otra vez), se ha confirmado como figura y ha seguido evolucionando por impacto en el juego. De Paul ha terminado manejando al equipo cerca de la zona de mediocentros; hace un par de semanas, por ejemplo, dejó un partido maravilloso ante la Juventus (victoria 2-1) como organizador. Con 26 años, está para dar un salto deportivo.

El domingo, tras bajar el telón del curso ante Sassuolo, se confesó en Udinese TV: "He trabajado mucho durante el lockdown, con dobles sesiones y estoy muy contento de terminar así con el Udinese. El club me ha hecho crecer, me ha convertido en un jugador capaz de cubrir varios roles y me ha hecho llegar a la selección... Lo he dado siempre todo y espero que la gente esté contenta de cuanto he hecho, pero creo que es el momento de cerrar una etapa. Si miro hacia adelante, sueño con luchar por el Scudetto o la Champions. Para Udinese realmente di más de lo que tenía". Mejor imposible.

Madurez, visión y potencia

Ya van un par de veranos como figura del mercado. Udinese ha sido capaz de encajar el interés de otros clubes y rechazar ofertas, pero el contexto ahora es otro. Esta próxima ventana parece la definitiva. "El año pasado resistimos ante ofertas potentes, pero si llega una oferta que es importante para él, no podríamos cortar las alas del chico", aseguró Pierpaolo Marino, director del área técnica de Udinese. Por el momento, no hay oferta oficial... por el momento. En estos meses se ha hablado del interés de prácticamente todos los grandes de Italia.

Jugador de chispazos, jugador de partidos, jugador de temporadas. Esa ha sido la evolución de De Paul, que ya terminó la Serie A 2018/19 con nueve goles y ocho asistencias. Por volumen estadístico, el argentino sostiene la comparación con los mejores trequartistas del Calcio. Sólo Luis Alberto (Lazio), Papu Gómez (Atalanta) o Milinkovic-Savic (Lazio) han alcanzado una valoración más alta. Está en el Top-15 en el global de la temporada en Italia. De Paul no son sólo highlights, no es nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue en el Valencia. El próximo paso servirá para establecer su dimensión. La relación traspaso-destino-rendimiento completará la radiografía. El primer asalto lo ha ganado De Paul, despejando las dudas de los escépticos y justificando la apuesta de la dupla Rufete-Ayala, que detectaron ese potencial para moverse como un 10 en Racing. Una pena –como en tantos casos– que los 'tiempos' del fútbol no le brindarán el contexto para tomar forma de estrella en Mestalla.