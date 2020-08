El Ajax quiere a Cillessen... con condiciones

El rendimiento de Jasper Cillessen ha repuntado después de lockdown. El neerlandés ha hecho buenos partidos y se ha ganado el beneficio de la duda, pero el desequilibrio estatus-rendimiento-salario unido al peso de la operación son un handicap tremendo en el presupuesto. Si fuera por nivel de juego, el debate sería otro. El Valencia CF le busca una salida, pero no es un traspaso fácil de culminar. Cillessen tiene pretendientes, equipos capaces de asumir su ficha, pero quedan muy lejos de los 35 millones de euros en los que se cifró el valor de la operación de intercambio con el Barcelona por Neto. Hace un año parecía ideal, pero ahora –con el globo pinchado– es una condena.

Uno de los clubes interesados, de verdad, en Cillessen es el Ajax. Los representantes de la ejecutiva del campeón holandés se han puesto en contacto con el portero y con sus agentes, a los que conocen de maravilla porque Cillessen es un ex del Ajax. La operación retorno está latente, pero con límites y condiciones. Van der Sar y Marc Overmars buscan portero porque la salida de Onana está cantada. El camerunés va a dejar un buen dinero y tiene un destino importante; suena el Chelsea, pero no van a reinvertir el traspaso. El tope puede rodar sobre los diez millones de euros. Buenas y malas noticias. La parte positiva es que el Ajax si esta dispuesto a asumir el salario del internacional. En fichas si que están invirtiendo y hay casos como el de Dusan Tadic, en torno a los cuatro millones.



También pesa la edad

Cillessen cumplió 31 años en abril y la próxima temporada se plantará en 32, es una edad ideal para un guardameta, pero el Ajax entiende que la inversión no va a tener retorno, no hay una segunda venta que le permita hacer caja para reinvertir. Cillessen no es la única alternativa a Onana, pero es una de las que más gusta. Conoce la casa, conoce el campeonato y tiene experiencia Champions. El Ajax tendría al portero de la selección de Países Bajos y el portero tendría el contexto que busca para ser protagonista y mantener ese rol de titular en el bloque de Ronald Koeman, que el próximo verano competirá por la Eurocopa.



Efecto dominó

El club es consciente desde hace meses de la dificultad de cuadrar números con la salida de portero. Hoy puede ser perder o más perder. Jaume Domènech es la base desde la que se construye y se busca una mejora. Por momentos, el portero de Almenara se ha merendado a Cillessen esta temporada. El salto no es sencillo porque el mínimo está por encima de la media en LaLiga. La operación reclama inteligencia, medidas prácticas y conocimiento del mercado. En la etapa de César Sánchez se valoraron distintas opciones. El Valencia no parte de cero. El mercado de porteros se va a mover; hay varios equipos grandes que buscan un cambio y en ese proceso puede aparecer la oportunidad para el Valencia. Por ejemplo con esa salida de André Onana y el interés del Ajax por convertir a Cillessen en su sucesor.