Diogo Leite, a cinco millones

Llega la hora de la verdad para el fichaje de Diogo Leite por el Valencia CF, que tiene a tiro la que sería su primera incorporación para la temporada 2020/21 aunque hay algunos factores que de momento impiden rematar una operación que el club tiene en mente desde hace meses. La situación es clara, el joven futbolista portugués es una de las apuestas de Peter Lim para el Valencia 2020/21, su llegada está muy adelantada hasta el punto de que, si mañana mismo el máximo accionista se va a por él, se puede decir que será suyo a pesar de que hay otros clubes al acecho, entre ellos el Sevilla. Pero tiene que ir y eso es algo que de momento no ha ocurrido por diferentes motivos y es probable que todavía se vaya a retrasar, aunque ya empieza a estar bajo presión porque el Oporto, propietario de los derechos del jugador, también tiene sus necesidades y urgencia por vender. Tanta como el Valencia o incluso más.

Las circunstancias que impiden por el momento el remate del fichaje son en concreto dos. Primero, es inviable en estos momentos incorporar un nuevo futbolista sin que antes se produzcan salidas. Sobre todo en la defensa, ya que estamos hablando de un central, pero también en general, porque la reducción del coste de plantilla que ha de concretar el Valencia CF este verano es cosa seria. Para irse a por Leite, el club de Mestalla necesitaría sacar dos o tres jugadores para a continuación empezar a invertir y recomponer líneas.

Y en eso siguen trabajando durante la semana en el club aunque la limpieza va más despacio de lo deseado. Después de cerrarse el traspaso de Ferran Torres al Manchester City, la idea era dar salida al menos a dos futbolistas más antes de que Javi Gracia tome el control de la plantilla a partir del próximo lunes con el regreso del equipo, pero eso difícilmente se va a cumplir.



Cinco millones

El otro factor necesario para cuadrar el fichaje depende de la negociación en sí, y es que Valencia y Oporto todavía no se han puesto de acuerdo en el precio del traspaso. No están demasiado lejos, pero el club portugués se mantiene duro en su postura de no bajar de los 20 millones de euros. Diogo Leite, con 21 años y también 21 apariciones con el primer equipo en partidos oficiales, tiene una cláusula de rescisión superior a los 40 millones, y a día de hoy la oferta del Valencia CF y el precio que el club está dispuesto a pagar es de 15 millones. Lo dicho, ni muy lejos ni demasiado cerca, nada que no se pueda resolver ya sea con el tira y afloja, con bonus u otras opciones que pueden aparecer sobre la mesa, más complicada está la operación salida. El Valencia juega con la carta del agente Jorge Mendes, muy vinculado al joven futbolista y que en cierta manera está facilitando que tanto el Oporto como el jugador esperen al Valencia CF.

