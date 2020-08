Los motivos por carta del Valencia para despedir a Paco Camarasa

Paco Camarasa ha concedido una entrevista para A Punt Esports y ha destacado la fría carta de despido que ha recibido del Valencia tras tantos años dedicados por y para la entidad. "Por actitud pasiva y descuidada en sus acciones laborales. Por no pasar de los horarios... de risa", señala. "En mi forma de pensar y de actuar todo el mundo sabe que es por otro motivo. Por otro rendimiento está claro que no. Habría sido más fácil, hubieran hablado conmigo y yo eso lo entendería. Estaría incluso más dolido porque no he cumplido con mis obligaciones. Habría sido fallo mío o dejadez mía. Pero en este aspecto no ha sido por eso. No he tenido ninguna queja del club ni de ningún compañero. Es lo que hay y hay que asumirlo lo más pronto posible". Por otra parte, también destaca cómo se encuentra Marcelino, con quien tiene una estrecha relación. "Marcelino y su cuerpo técnico están muy jodidos. Piensan que es injusto para mí. No creo que se sientan culpables por el despido de Paco Camarasa. Porque por tener buena relación con uno, después de tantos años que te tiren de tu casa... Pero están afectados. Marcelino, conocidos y amigos míos como es lógico están afectados por la situación", señaló.



MERITON

"No sé si es problema de Meriton o de las personas que tienen aquí en Valencia. Porque echarle la culpa a unos o a

otros... La información va muy rápido de un sitio a otro y no me quiero poner a valorar esas cosas. Prefiero no hacerlo".

AGRADECIDO

"Me ha enviado whatsapps todo el mundo. Gente que incluso con la que he cruzado solo dos saludos y sin tener una relación estrecha con ellos. Lo único que me pueden dar es ahora ánimos".



DESPIDO

"Lo pondré en manos de mis abogados y veremos lo que hay que hacer ahí. Yo tenía mis ideas del porqué del despido, pero que pongan que es por eso -por mal rendimiento- es lamentable. Además es lamentable. Si lo demuestran me lo comeré".

EL CLUB

"Me preocupa el futuro del Valencia como valencianista. Ya no como empleado o miembro del club. Porque el año ha sido como ha sido y las perspectivas desde fuera para mí y es una opinión personal, pienso que no son de las más gratas que podemos tener. Y me preocupa evidentemente como a la mayoría de valencianistas".



PAREJO Y COQUELIN

"No me gustaría imaginarme a Parejo y Coquelin en el Villarreal. Porque es darles una ventaja. Son dos jugadores de lo mejor que hay en la liga y se conocen, llevan años jugando juntos, saben cómo se mueve cada uno... y es una de las ventajas que se les puede dar"



PLANES

"No tengo miedo a afrontar las cosas como vienen, pero preocupado sí, porque he estado toda la vida en el Valencia. Y si tuviera 30, 35 o 40 años... pero ahora me preocupa el futuro. Pero no tengo miedo porque cuando se cierra una puerta otras se abrirán. Y no se me caerán los anillos trabajar en otros sitios y tirar hacia adelante. No sé si será vinculado al fútbol, sería mejor pero tampoco... si surgen otras cosas pues tiraremos adelante y arreglado. Como si tengo que ir a poner mámparas y cristales con mi hermano por ahí.



TRABAJO

"Un poco eres el enlace con jugadores, entrenadores, árbitros... Si no tuviera buena relación en ese sentido y fuera un mal profesional, un entrenador que está dos años o algo así no me querría. Pero porque te lleves bien... No tiene sentido"